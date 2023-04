Konec snění. Media Molecule končí s podporou Dreams a vrhnou se na nový projekt

Kreativní platforma Dreams, ve které komunita na PlayStationu tvořila řadu zajímavých projektů, od letošního srpna nebude dostávat nové updaty a pro současné hráče přijde řada omezení. Studio Media Molecule, které se v minulosti proslavilo díky sérii LittleBigPlanet, se bude soustředit na nový projekt, který není pokračováním Dreams ani nepatří do této značky. Vývojáři se tak rozhodli poté, co při pohledu na své plány nemohli najít udržitelný způsob, jak Dreams dál provozovat v aktuální podobě.

Neznamená to ale, že by Dreams měly na dobro skončit. Stále se budou prodávat, fanoušci můžou nadále hrát, tvořit a sdílet své výtvory s ostatními. Už ale nedojde na události jako Impy Awards nebo DreamCon. Další omezení souvisí s migrací serverů. Každý hráč bude mít nově 5GB limit. Vaše dřívější tvorba se do něj nezapočítá, ale dále už budete muset počítat s omezením. Ze hry pak zmizí možnost archivovat své výtvory a místo toho je budete moci úplně vymazat. Pokud někdo má v archivu některé projekty, tak je po přechodu na nové servery najde mezi svými uloženými výtvory.

Dočasně bude ze hry odstraněna možnost importování audia. Ta by se měla vrátit nejpozději v říjnu. Zmizí integrace s Twitchem, v žebříčcích uvidíte jen prvních 100 hráčů a žebříčky s přáteli budou úplně odstraněny. I přes to všechno ale v posledních updatech pro Dreams přibydou vylepšení pro animace a novinky pro Creation mód.

Je docela překvapující, jak to s Dreams dopadlo. Spekulovalo se totiž úplně o něčem jiném. Vedle nativní verze pro PlayStation 5 se mluvilo i o zapojení podpory PS VR2. Nakonec ale nedojde ani na multiplayer, který vývojáři slibovali v jednom ze svých předchozích oznámení. I přes menší popularitu jsou Dreams výbornou záležitostí pro tvůrce i fanoušky menších projektů. Ať už Media Molecule nyní pracují na čemkoliv, doufáme, že kvalita jejich výtvorů zůstane na stejně vysoké úrovni.

Zdroj: Media Molecule