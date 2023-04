Kontroverzní The Day Before slibuje návrat na Steam a připravuje se na první betatest

Po podivuhodných událostech týkající se multiplayerového survivalu The Day Before přicházejí ze strany studia Fntastic menší novinky. Stále platí, že vydání hry se plánuje na 10. listopadu a toto datum už by se nemělo měnit. V návaznosti na to vývojáři řekli, že fanoušci budou moci hru vyzkoušet dříve v rámci připravovaného betatestu. Na bližší informace si ale ještě budeme muset počkat.

The Day Before by se také mělo vrátit na Steam, odkud zmizelo kvůli problémům s ochrannou známkou. „Pro ty z vás, které to zajímá, tak ano, naše hra bude na Steamu, měla by být,“ uvedl jeden ze zástupců studia na Discordu. Nezní to zrovna přesvědčivě a docela by nás zajímalo, jak dopadly spory s kalendářovou aplikací, která vývojářům způsobila takové problémy. Ale zatím si musíme vystačit jen s tímto příslibem.

Došlo také na děkování fanouškům, kteří hru a její tvůrce stále podporují i poté, co byla na začátku roku odložena o celých 8 měsíců. Čas, který tím vývojáři získali, ale prý udělá velký rozdíl a zajistí, aby hra odpovídala jejich vysokým nárokům. Teď nejspíš zase bude nějakou chvíli okolo The Day Before ticho, ale nedivili bychom se, kdyby se objevila na scéně v rámci některé z chystaných letních prezentací.

Zdroj: PCGamesN