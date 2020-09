Konzole Playstation 4 je pro nás stále důležitá, hlásí Sony

Za rohem je již nová generace konzolí od Sony i Microsoftu, ale to neznamená, že ty současné by měly být nějakými otloukánky. Ředitel Playstationu Jim Ryan tvrdí, že konzole PS4 komunitu těšit nepřestane a je pro společnost ohromně důležitá.

"Komunita PS4 hráčů pro nás bude velmi důležitá ještě alespoň následující tři až čtyři roky. Doufáme, že mnozí přejdou na PS5 díky naší dobře odvedené práci, ale desítky milionů zatím budou zůstávat u PS4," řekl Ryan.

Ačkoliv se tak jistě Sony přeorientuje především na nové konzole, hráči na PS4 se ještě nějakou dobu nemusejí bát o podporu co se týče updatů systému a třeba i nových her. Důkazem toho je i fakt, že Sony nedávno potvrdilo, že na současnou generaci dorazí například velké tituly jako Horizon: Forbidden West či Spider-Man: Miles Morales. Svoji knihovnu z PS4 si navíc budete moci v klidu zahrát i na páté generaci Playstationu díky zpětné kompatibilitě, kterou Sony potvrdilo pro "99% PS4 her".