Koronavirus by mohl mít vliv na uvedení nové generace konzolí

Příchod nové generace konzolí by se mohl opozdit, nebo při nejmenším dorazit s omezeným počtem kusů. Ekonomický vliv koronaviru neustále roste a dotýká se nyní i herního průmyslu. Naprostá většina konzolí, která se prodává se totiž vyrábí v Číně a vzhledem k omezením, která epidemie způsobuje, může dojít k zastavení nebo omezení výroby.

Pokud by se tak doopravdy stalo, znamenalo by to, že nová generace zřejmě nebude mít úplně hladký start. Důkazem důležitosti Číny pro start nové generace je i informace, kterou na Twitteru komentuje Ryan Browne. Ten hovoří o tom, že celých 96% konzolí prodaných v USA se vyrábělo v Číně. Zastavení či zpomalení výroby nemusí znamenat jenom odklad nové generace, ale mohlo by také dojít třeba k nedostatkovosti současných konzolí jako je Nintendo Switch. Právě hybridní konzole od Nintenda je v současné době velmi oblíbeným kouskem na trhu a nebylo by divu, kdyby se kvůli koronaviru nedařilo Nintendu naplňovat požadavky zákazníků.