Koronavirus má další oběti, PAX East vynechá hned několik dalších společností

Chaos kolem šíření koronaviru v posledních týdnech nabývá na obrátkách a už bylo zrušeno hned několik velkých technologických a herních akcí. Situace se nelepší ani na připravovaném PAX East, řada vývojářů a vydavatelů totiž oznámila, že akci zcela vynechá.

Vedoucí komunikace studia CD Projekt RED, Stephanie Bayer, zveřejnila prohlášení, že studio zrušilo cestu z bezpečnostních důvodů, aby se "jejich týmu nic nestalo".

I just found out my team is cancelling our PAX East trip so I will NOT be at PAX East as previously planned. I should still be at GDC though!

CD Projekt každopádně neplánoval ukázat Cyberpunk 2077 na výstavě, takže to nemusí mrzet příznivce hry, ale tým už nebude na letošní výstavě vůbec. Několik dní předtím Capcom zrušil akci Monster Hunter Festa: Boston 2020, která byla naplánována na tento víkend během PAX East.

An update on MH Festa: Boston 2020:



Unfortunately, our guests from the MH dev team will no longer be able to attend the event. We will no longer have an autograph session but are still planning to share #Iceborne news.



Our sincere apologies for inconvenience! pic.twitter.com/DVpQugYieS