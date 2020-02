Koronavirus zasahuje do světa esportu, IEM v Katovicích bude bez diváků

Fanoušci esportových klání dostávají těžkou ránu. Jenom den před zahájením jednoho z největších svátků esportu totiž polská vláda rozhodla, že na místě podporovat hráče nikdo nebude. Hrozilo by totiž šíření nákazy koronaviru. Samotný organizátor ESL se o rozhodnutí dozvěděl až včera večer.

Due to the dynamic changes in the global health situation, the Gouverneur of Silesian Jarosław Wieczorek issued a decision to remove their approval regarding ESL hosting a mass event in Katowice, Poland. #IEM https://t.co/hak1sn98o7