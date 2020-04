Koronavirus zdrží i Baldur's Gate 3, Early Access i tak dorazí letos

Ani Baldur’s Gate 3 nezůstane nedotčeno epidemií koronaviru. Hra se podle vývojářů o něco opozdí, ale nedočkaví fanoušci nemusejí zoufat. Předběžný přístupu je totiž stále naplánovaný na rok 2020. V první fázi vše fungovalo i z domu bezproblémově, ale s postupujícím časem se home office a nutnost péče o děti začaly stávat větší překážkou, která vedla ke snížení produktivity týmu na zhruba 70-80% běžné produktivity. "Vývoj se pořád posouvá kupředu. Jen o něco pomaleji," sdělil pro New York Times zakladatel studia Larian Swen Vincke.

First New York Times interview was not exactly about what I would've imagined, but it does bring some good news: While we're slowed down, development on BG3 keeps on progressing and we still expect EA this year https://t.co/BvT7qCQD2V