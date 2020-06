Kosmonaut a holčička: podívejte se na trailer unikátní sci-fi Pragmata

O tajnosti během PS5 prezentace nebyla nouze a sci-fi Pragmata rozhodně patří mezi jednu z největších. Capcom se ke hře vyjádřil slovy, že vývojáři na titulu makají jak mourovatí a že Pragmata bude plně využívat technologie next-gen konzolí.

Hra je zasazená do blízké budoucnosti na Měsíci, ale to je asi tak vše, co o tom víme.

Společnost uvedla že prozradí více informací o hře až v příštím roce, takže to vypadá, že na další podrobnosti si ještě chvíli budeme muset počkat.

Vydání je naplánováno na rok 2022 a vyjít má titul na PC, PS5 a Xbox Series X.