Kostičkované dobrodružství The Skywalker Saga už boří rekordy LEGO her

Na Steamu si hra odnesla veskrze pozitivní recenze.

LEGO hry jsou univerzálně milované dětmi i dospělými a nejnovější hra, která sjednocuje všechny díly ságy Star Wars, je zdá se trefou do černého. Titul vyrazil do světa teprve před pár dny a během prvních dvou hodin nastřádal přes 82 tisíc aktivních hráčů na Steamu. Tím se na krátkou chvíli dostal dokonce před takové tahouny jako Team Fortress 2, Rainbow Six Siege či Football Manager 2022.

Tím také překonal víceméně všechny dosud vydané LEGO hry, kde nejvyšší počet byl dosažen titulem LEGO Marvel Super Heroes s 5 953 aktivními hráči. Rekord kostičkovaných her tedy novinka pokořila rovnou o 1200%.

Ostatně není se čemu divit. The Skywalker Saga kombinuje to nejlepší z Lego her a nabízí velmi ucelený a obsahem nabitý balíček zábavy pro malé i velké. Na naši recenzi se můžete těšit už brzy.