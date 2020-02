Koupě Cyberpunku 2077 pro Xbox One vám jej dostane i na Xbox Series X

CD Projekt Red opět ukazuje, jak by se to mělo dělat. Svůj veleočekávaný projekt Cyberpunk 2077 vydá už na Xboxu One, ale hráče, kteří později přejdou na novou generaci konzolí nebude studio nutit k tomu, aby hru kupovali znovu na novou platformu. Místo toho si budou moci prostě zdarma stáhnout upgrade Cyberpunku a tím si ho vychutnat při maximálním využití výkonu své nové mašiny.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w