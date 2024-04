Koupili jste si The Crew? Máte smůlu, Ubisoft vám hru odstraní z knihovny

Zachovávání her je v dnešních dnech velmi probíraným tématem. Zásluhu v záporném slova smyslu na tom má do jisté míry Ubisoft, který v prosinci oznámil, že bude zavírat servery pro hru The Crew. Nejedna velká hra po letech přišla o online služby. V tomhle případě je ale rozdíl to, že si hru nebudete moci vůbec zahrát a podle posledních zpráv vám zmizí i z herní knihovny v klientu Ubisoftu.

Pro hraní The Crew jste museli být neustále online, takže dává smysl, že po vypnutí serverů hraní není možné. V takových případech ale vývojáři do svých her dodatečně přidávají možnost hrát offline, aby o svůj oblíbený titul nikdo nepřišel ani po jeho konci. Ubisoftu očividně nestačí neustále klesající obliba v komunitě hráčů a musel přilít ještě trochu oleje do ohně.

Hráči se snaží na francouzského vydavatele zatlačit alespoň skrz petici, ale ať už se sejde hlasů kolik chce, nemyslíme si, že to výsledek nějak změní. The Crew můžete mít koupenou nebo jste ji mohli získat před pár lety v rámci rozdávačky. Všem se ale při pokusu o stažení z Ubisoft Connect ukáže hláška, že "k této hře nadále nemáte přístup".

To, že takový scénář nastane znovu, hrozí u spousty dnešních titulů. Můžete si říct, že u 10 let staré hry to přece jen není taková tragédie, ale tady jde o princip. I kdyby to byla kdovíjak stará hra, kdovíjak nepopulární hra, odstranění přímo z knihovny hráčů se ospravedlnit nedá. Přitom se mohlo vyhnout větší kontroverzi přidáním offline módu, ale Ubisoftu to očividně za to nestojí.

Zdroj: Eurogamer.net