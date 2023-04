Kouzelnická hra, ale Harry Potter to není. Immortals of Aveum předvedli první ukázku z hraní

Nová kouzelnická akce Immortals of Aveum vznikající pod záštitou Electronic Arts se poprvé ukázala v nic moc neříkajícím CGI traileru na posledních The Game Awards. Tvůrci z Ascendant Studios už jsou ale připraveni ukázat první záběry ze hry a spolu s tím rovnou odhalili i datum vydání, které je docela blízko. Immortals of Aveum vyjdou 20. července na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Při pohledu na soubojový systém se nám okamžitě vybavil Ghostwire: Tokyo. I zdejší hrdina máchá rukama všemi směry, aby vyvolal svoji sílu. Immortals of Aveum ale nepatří do RPG žánru, jak by se možná mohlo zdát. Jde o techno-fantasy "střílečku" z pohledu první osoby. Jako střílečku si většina hráčů představí vojenskou akci, kde pobíháte se zbraní v ruce, ale i pro jiný styl se určitě najde prostor.

Zatímco tvůrci dnešních her se častokrát do hry snaží vměstnat online prvky, Immortals of Aveum se zaměřují na příběhovou kampaň pro jednoho hráče. Zdejší svět je doslova rozervaný na kusy, což způsobila věky trvající válka o kontrolu nad magií. Jedna z trhlin v zemi, přezdívaná The Wound, se zdá být nekonečně hluboká, ale v jejím středu stojí záhadná socha shlížející na vše okolo. My se do konfliktu zapojíme v roli Jaka, sirotka ze stok, který se stal bojovým mágem.

Jak už to u hlavních postav bývá zvykem, i Jak není jen tak obyčejný mág. Umí ovládat všechny 3 barvy magie, což je ve světě Aveum neobvyklá vlastnost. Díky tomu si vysloužil přezdívku Triarch. Jak stojí na straně jeho domoviny Lucium. Na bitevním poli proti nám budou stát jednotky národu Rasharn. Válka už se vede ale tak dlouho, že na spoustu věcí se v jejím průběhu zapomnělo. Tato dlouho ztracená tajemství se pokusíme objevit.

A kdo že jsou ti nesmrtelní z názvu hry? Patří mezi ně i Jak, ale neznamená to, že nemůže umřít. K tomu řekl pár slov Bret Robbins, CEO studia. „Jsou v podstatě něco jako Navy SEALS našeho kouzelnického světa.“ Neznamená to tedy, že jsou nesmrtelní, ale nepříteli jejich jméno jasně dává najevo, že jejich porážka rozhodně nebude jednoduchá.

Také doplňuje, že velkou výzvou pro tým bylo zpracovat kouzla tak, aby hráč měl z jejich používání stejně dobrý nebo ještě lepší pocit, než ze střelby se zbraní. Kromě útoků bude mít Jak i řadu pomůcek pro lepší pohyb v prostředí. „Máte dvojitý skok, možnost levitace, s kouzlem Lash se přichytíte ke stěnám nebo přitáhnete nepřítele, a dokonce se můžete i teleportovat.“ Na ochranu pak poslouží obranné kouzlo. „Nechtěl jsem dělat cover-shooter, kde se schováváte a střílíte - chci, aby se hráč cítil mocný," dodává Robbins.

Immortals of Aveum na nás nezapůsobili vůbec špatně a mohlo by to být milé letní překvapení. To samozřejmě posoudíme až ve chvíli, kdy si hru sami budeme moci osahat. Tým ve studiu Ascendant má ale potenciál na to vytvořit zábavnou akci. Jeho členové se totiž dříve podíleli na hrách jako je Legacy of Kain, Dead Space nebo Call of Duty.

