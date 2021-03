Krásy a hnusy světa Little Nightmares II ukazují sílu umělecké tvorby

Hororových her není nikdy dost. Je pravda, že série Little Nightmares je svým pojetím tak trochu netradiční, přesto ji lze do tohoto žánru zařadit bez větších výhrad. Druhý díl oproti svému předchůdci nepřinesl žádné výraznější změny, přesto dokáže obstát sám o sobě. Podrobněji se můžete začíst v následující recenzi.

Little Nightmares II: stejné klady, stejné zápory | Recenze



Naštěstí ovšem měla tato zbytečně svázaná posedlost prvním dílem jednu velkou výhodu. Neutrpěla typická estetická stylizace, která i tentokrát patří k vrcholům herní tvorby. Nechte se přesvědčit a vyrazte s námi do bizarního světa tisícera kontrastů.