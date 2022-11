Kratos jako rodičovský vzor. Na vydání nového God of War lákají Ben Stiller, LeBron James a John Travolta

Čekali jsme, že nás bude Sony zasypávat trailery před vydáním pokračování série God of War. Rozhodně by nás ale nenapadlo, že si připraví něco podobného, jako je rodičovská seance se slavnými tvářemi zábavního průmyslu. Se vztahem Krata a Atrea se prý mohou ztotožnit i ostatní rodiny. Obzvlášť pokud si nasadíte kostým jako Ben Stiller.

"Držet v ruce sekeru Leviathan je něco jako přenést se do jiného světa. Všichni hrajeme hry na velké obrazovce, ale mít možnost přenést tyto momenty do života a propojit je jinými způsoby je skvělá věc," zní od LeBrona Jamese. John Travolta pak dodává, že s dynamikou vztahu Krata a Atrea se může spousta rodičů ztotožnit. "Není lepší pocit, než vidět vaše dítě růst a dospívat v tu nejlepší možnou verzi sebe sama."

I když se to může zdát jako pěkný bizár, je to stále nic oproti herním reklamám z přelomu tisíciletí. Je příjemné vidět, že velké společnosti se ani dnes nebojí trochu upustit páru. Tenhle příběh nicméně teprve začíná. God of War Ragnarök vychází

9. listopadu na PlayStation 4 a PlayStation 5. Naši recenzi si budete moci přečíst už tento čtvrtek.

Zdroj: PS.Blog