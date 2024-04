Kratos odvypráví část svého příběhu skrz deskovku. God of War: The Board Game se chystá na příští rok

God of War není hráčům deskových her neznámé jméno – v roce 2019 vyšla stejnojmenná licencovaná deskovka, která se dočkala také českého překladu. Nyní tato videoherní série míří na deskoherní stoly znovu. Nový titul se jmenuje God of War: The Board Game a stejně jako posledně, i tentokrát za ním stoji společnost CMON. Tentokrát však očekávejte velkolepější zážitek plný plastu.

Ujmete se zde rolí Krata a Atrea, v jejichž kůži budete zažívat dobrodružství časově zasazená mezi God of War a God of War Ragnarök. Žánrově se titul řadí mezi kooperativní dungeon crawlery, hrát ji můžete v 1-2 hráčích a jedna partie by vám měla zabrat zhruba 90 minut.

Na začátku hry si vyberete jednu z 8 misí, které najdete v základní krabici, k tomu přidáte dvě monstra (z celkových 30) a jednoho bosse (z celkových 4). To zaručuje poměrně vysokou variabilitu. Příšery i bossové jsou jedineční se svým vlastním individuálním chováním. Speciálním super padouchem je bohyně Freya, jíž Kratos zabil syna a ona se nyní vydává na stezku pomsty.

Čeká vás především chození po mapě a zabíjení příšer. Důraz je přitom kladem na spolupráci a monstra budete chtít zabíjet společně, abyste dosáhli synergie a mohli z ní čerpat bonusy. Oba hlavní hrdinové mohou své schopnosti rozvíjet na některém ze čtyř stromů vlastností, jež si postupně budete vylepšovat.

Základní krabice stojí 70 dolarů (zhruba 1 650 Kč) a jejím největším lákadlem jsou figurky. Většina z nich se pohybuje kolem měřítka 35 milimetrů, některá monstra a zejména pak bossové jsou ale větší. Figurka trolla Daudiho Kaupmadra měří dokonce přes 10 centimetrů. Dále se setkáte například s vlky, nájezdníky nebo červy. Součástí je také figurky hlavní záporačky Frey.

Za 90 dolarů (skoro 2 130 Kč) si můžete koupit zvýhodněný set základní hry s rozšířením Blacksmith Brothers, které vám díky novým postavám Sindriho a Broka umožní hrát ve 3-4 hráčích. Crowdfoundinogovým bonusem je pak add-on Valkyries (35 dolarů), jenž přináší 5 figurek valkýr. God of War: The Board Game by mělo vyjít na začátku léta příštího roku.