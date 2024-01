Krokovací dungeon Legend of Grimrock se chystá na Nintendo Switch. Vyjde v polovině ledna

Vždy rádi vidíme, když se na Switchi objeví některé ze starších klasik. Tentokrát s nečekaným oznámením přišlo studio Almost Human Games, které má na svědomí dvojici novodobých krokovacích dungeonů Legend of Grimrock. První díl na Nintendo Switch vyjde už 15. ledna s cenovkou 375 Kč. Obsahově půjde o totožnou verzi, kterou můžete znát z PC.

Znovu se tedy chopíme skupiny vězňů, kteří jsou za trest odvezeni k osamělé hoře Grimrock. Její okolí je propletené sítí tunelů, kde se ani v nejmenším neskrývá nic dobrého. Po vzoru klasik žánru se budete pohybovat po čtvercích. Souboje tady fungují v reálném čase, takže musíte být vždy připraveni využít schopnosti každého člena party. Důležitý je také průzkum prostředí. Bez něj se přes hádanky jen tak nedostanete.

Logicky nás napadlo, že po jedničce by se na Switch mohl podívat i druhý Grimrock. To ale podle jednoho z vývojářů, který komentoval ve vláknu na Redditu, momentálně není v plánu. Portovat Legend of Grimrock na tuto platformu byl pro ně prý hlavně projekt pro zábavu a také pro naučení nových věcí. Pokud byste se tohoto žánru nemohli nabažit, můžeme doporučit třeba český The Keep, který také najdete na Swtichi.