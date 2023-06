Kromlech je historická novinka od českého studia Perun Creative. Představila se hraným trailerem

Zatímco menší tým slezského studia Perum Creative dnes uvedl do předběžného přístupu svoji střílečku Kvark, zbytek vývojářů má plné ruce práce s dalším projektem jménem Kromlech, který se představil stylovým hraným trailerem. Jde o temnou fantasy akční adventuru. Zdejší svět se řítí do záhuby a nevypadá to, že by to mohli změnit ani samotní bohové. Proto se sami musíme chopit meče, naverbovat silné spolubojovníky a připravit se na poslední tažení.

Přímo z traileru a prvních obrázků těžko usoudit, co bude Kromlech vlastně zač. Lepší představu nám dává popis hry na Steamu. Ve chvílích, kdy dobu rozvoje a klidu střídá doba temna, se objevuje neohrožený bojovník Cronach. Už nejednou se jeho protivníkům podařilo podříznout mu hrdlo, ale on se nepřestal znovu a znovu objevovat v boji. Tady přichází na řadu rogue-lite prvky, díky kterým smrt neznamená jen návrat k poslednímu záchytnému bodu.

Po každém neúspěchu se do bitevní vřavy vrátíme o něco silnější, ať už je řeč o vlastnostech Cronacha nebo jeho výzbroji. Důležitou roli v Kromlechu bude hrát také věhlas. Konáním hrdinských činů se o nás roznesou zvěsti po celém kraji. S větším povědomím o našem umění boje se bude objevovat více vyzyvatelů, kteří si naši sílu budou chtít ověřit.

Střety s nepřáteli budou probíhat v rychlém akčním stylu. Soubojový systém by měl být jednoduchý pro uchopení, ale naplno ho ovládnout zabere delší chvíli. Stačí, abyste nepříteli udělili jen pár dobře mířených ran a jde k zemi. To stejné platí i pro Cronacha. Bude tedy důležité zůstat neustále v pohybu a mít oči na stopkách. Větší obezřetnost budete muset věnovat i výzbroji nepřátel, kterou dostávají náhodně. Nehraje jen kosmetickou roli. S každým kusem zbroje je nepřítel náročnější, takže i vcelku obyčejný pěšák vám může dát zabrat.

Tvůrci také vyzdvihují měnící se svět. Když vyčistíte nepřátelský tábor, časem začne chátrat a postupně zaroste zelení. Se změnami světa se bude měnit i hudební doprovod. Největší dopad ale uděláte sami svými činy. Kdykoliv a kdekoliv se může objevit nebezpečí a jestli se o něj postaráte hned nebo mu budete věnovat pozornost později, zajistí jiný výsledek. Nemůžete být na všech místech současně, takže se někdy nevyhnete kompromisům.

Kromlech podobně jako Kvark a Hobo: Tough Life vyjde nejdřív v předběžném přístupu někdy v příštím roce. Už prvotní verze bude obsahovat všechny stěžejní mechaniky. Na plnou verzi si počkáme zhruba ještě následující rok a kromě PC verze se chystá také na PlayStation 5 a Xbox Series S|X.