Krotitelé draků míří do nové kampaně, epického putování „Za srdcem Azary“

Krotitelé draků dnes oznamují finální termín spuštění nové kampaně ve stolní RPG hře Dungeons and Dragons, kterou budou přenášet online na platformě Twitch. Premiéra úvodního dílu začíná 18. července v 19:00 na „krotitelském“ kanále Twitch, a bude vysílaná pravidelně každou neděli od 19:00. Online vysílání kampaně přiblíží a ukáže divákům krásy světa, jehož jedinou hranicí je naše představivost. Kampaň „Za srdcem Azary“ je již třetím počinem z fantasy světa Končina, který propojuje magii a steampunkové stroje.

Krotitelé draků už mají za sebou dvě kampaně z postapokalyptického světa Končiny. Ta první, Zhouba Arbory, se odehrávala v houbovém lese Thilerionu plném anomálií, připomínající například S.T.A.L.K.E.R.a, Metro 2066 nebo film Annihilation. Druhá kampaň, Olej do ohně, na kterou bude kampaň „Za srdcem Azary“ volně navazovat, by se dala označit za urban fantasy – celý děj se odehrává v industriálním městě Železíně a slouží jako prolog pro velkolepou objevnou plavbu, která se chystá. To nejdůležitější z děje druhé kampaně je zpracované formou recapů.

V rámci opětovného hraní naživo se Krotitelé draků také vrací k využívání miniatur pro jednotlivé boje. Detailní modely příšer, ale i obří modely lodí, vtáhnou diváka do děje a umocní tak zážitek z hry. Tentokrát půjde o šarvátky nejen s klasickými DnDčkovskými nestvůrami, ale dojde i na námořní bitvy nebo akční potyčky, při kterých bude hrát okolní prostředí velkou roli. Hořící lodě, souboje na střeše jedoucího vlaku a bitvy steampunkových robotů jsou jen náznakem toho, co si gamemaster připravil. Ale záleží jen na hráčích a jejich rozhodnutích, jak se bude děj odvíjet. A částečně i na divácích, kteří budou mít možnost místy rozhodovat o tom, co se v ději dál stane.

Příběh Krotitelů bude mnohem víc filmově vyprávěný než doposud. Jsou připravené flashbacky a rychlé posuny v čase, aby se gamemaster s hráči mohli soustředit na opravdu zajímavé, vtipné nebo dramatické momenty. Jako hráči se za severní tým představí Oldřich Štěrba (kterého můžete znát z Twitche jako Arcadebullse nebo jako komentátora pořadu RePlay), divadelní režisérka Tereza Karpianus a herec Matyáš Valenta (Ulice). Za jižní tým bude bojovat Jiří Olšanský (aka RikOnAir na twitchi), herec Matěj Anděl (Lynč, Policie Modrava) a bývalý profesionální hráč karetní hry Hearthstone, Aleš Hemer.

Zdroj: TZ