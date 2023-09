Které GTA je to úplně nejlepší? Seřadili jsme všechny díly

Ať souhlasíte nebo ne, takhle bychom poskládali sérii GTA my. Jaké díly se umístily na vrcholu vašich žebříčků?

10. Grand Theft Auto Ve své době to sice byla pecka, dneska už topdown akce z prvního GTA nevypadá zrovna vábně. Přitom položila základy pro jednu z největších značek v herním průmyslu. Tehdy ještě studio DMA Design už od začátku rozvíjelo koncept městské akce, ve které nemusíte jen plnit předem dané mise. V porovnání se současnými hrami se to sice srovnat nedá, ale i v ulicích pixelovatých měst se dalo slušně vyřádit. Na rozdíl od moderních GTA neměl první díl předem daného protagonistu. Mohli jste si vybrat z osmi různých postav. Ve verzi pro první PlayStation byly k dispozici 4. Už tady byla na výběr i žena, takže pokud jste se někde dočetli, že GTA 6 má být první hra v sérii s ženskou hrdinkou, není to tak úplně pravda. Volba postavy v tomhle případě ale moc neznamenala, protože se hra odvíjela pokaždé stejně. Liberty City, San Andreas a Vice City jsou vám jistě dobře známá jména. První díl zahrnoval všechny tři. Váš cíl je pak naprosto jednoduchý. Nasbírat dostatečné množství peněz, abyste se zase mohli přesunout do další oblasti. Zadání mise dostáváte vždy skrz telefonní budky. Je na vás, v jakém pořadí každou prácičku splníte.

9. Grand Theft Auto 2 I přes to, že ve své době GTA 2 nesbíralo zrovna nadšená hodnocení a posun oproti prvnímu dílu nebyl tak velký, byl to pro Rockstar prodejní úspěch. Dvojka je oproti ostatním výjimečná tím, že se odehrává v Anywhere City, které se zatím nikde jinde neobjevilo. V rámci univerza série ani pořádně nelze odhadnout, kde leží nebo v jakém časovém úseku se příběh odehrává. Stejně jako hratelnost sdílí druhý díl se svým předchůdcem i základní náplň hry. V tomhle případě už je ale jasně daná postava, za kterou hrajete. Je jím Claude Speed, nevýrazný výtržník, který sní o tom, že to v podsvětí dotáhne hodně daleko. Někteří hráči si ho pletou s hlavním protagonistou GTA III, ale ve skutečnosti jsou to dvě odlišné postavy. Claude si plněním misí ve městě získává respekt různých gangů. Respekt je v Anywhere City na prvním místě. S posilováním své reputace se dostáváte k novým misím a dalším městským částem. Vedle PC se dostalo GTA 2 i na PlayStation, Dreamcast a později na Game Boy Color, což je verze, které byste se raději měli vyhnout. Tahle kapesní konzole na městskou akci zkrátka nestačila.

8. Grand Theft Auto III Zlomový díl, který převedl koncept městské akce do trojrozměrného prostředí a navždy změnil herní průmysl. Ve stejné době na trh mířila i česká Mafia, která za nás v tom, o co se snažila, byla znatelně lepší, ale GTA III zkrátka dostávalo větší prostor jak v médiích, tak díky silnější reklamní kampani. Z dnešního pohledu Claudeův příběh z Liberty City už působí trochu prázdně, ale nedá se popřít, že to byl začátek nové éry Rockstar Games, která trvá až do dnešních dní. GTA III bylo jednou z her, které schytaly kritiku za přehnané násilí a sexuální narážky. To nicméně nezměnilo nic na tom, že se stalo nejprodávanější hrou roku 2001. Tentokrát už vyprávění příběhu nebylo jen o ježdění od jedné telefonní budky ke druhé. Rockstar vyprávěl příběh skrz filmečky zpracované v enginu hry. Děj nabírá spád už v úvodu, kdy Claudeho zradí jeho přítelkyně Catalina a on kvůli tomu skončí ve vězení. Díky kolumbijskému kartelu, který přepadne jeho převoz, se dostává na svobodu. Shodou okolností se stane pomocnou rukou mafiánské rodiny Leone a prodírání se podsvětím Liberty City může začít. Už v době vývoje GTA III se plánoval multiplayer. Rockstar nakonec ale od této myšlenky upustil z důvodu nedostatku zdrojů. Původně bylo vydání také plánované už na dřívější dobu, ale po atentátu 11. září přišel odklad a tvůrci odstraňovali některé reference, které do hry původně zakomponovali.

7. Grand Theft Auto: Liberty City Stories Dnes už se na ně trochu zapomíná, ale během éry druhého PlayStationu vyšlo několik menších přírůstků do série GTA, které byly určené hlavně pro kapesní PlayStation Portable. Liberty City Stories je tím prvním a v podstatě přenesl už v té době tak oblíbený styl městské akce na malou obrazovku konzole. Později vyšel i na PS2, ale dlouhodobě Liberty City Stories byly něco, co by nemělo chybět žádnému majiteli PSP v herní knihovně. Příběh v tomto díle slouží jako prequel pro GTA III. Do Liberty City se podíváme v roce 1998 tedy 3 roky před Claudem. V hlavní roli je Toni Cipriani, který se objevil právě i ve trojce. Stejně jako Claude se i on prokousává skrz hierarchii rodiny Leone. V tomhle případě už se Rockstaru povedlo do hry zahrnout i multiplayer, ale platí to pouze pro PSP verzi. S ní jste se lokálně mohli připojit až k dalším pěti hráčům a pustit se do různých herních módů. Dnes už si tedy Liberty City Stories v multiplayeru zahrajete docela těžko. Vlastně k nim není vůbec lehké se dostat. Sice vyšly v roce 2015 a 2016 na Android a iOS, ale v obchodech na těchto platformách byste je hledali marně. Rockstar se k tomu vyjádřil jen v tom smyslu, že se vrátí do nabídky, jakmile to bude možné.

6. Grand Theft Auto: Vice City Stories Podobný případ, jako Liberty City Stories. Určitě jste ale sami z názvu tohoto dílu zvládli vyčíst, že rozšiřuje Vice City, kde jsme si původně prožili výborný příběh Tommyho Vercettiho. Místo něj se ale hlavní role ujímá Vic Vance, bývalý voják a bratr Lance, kterého si jistě dobře pamatuje z původního GTA: Vice City. Snaží se vybudovat vlastní zločinecké impérium, ale hladce to rozhodně probíhat nebude. Ani Vice City Stories ale nejsou jen o hlavním příběhu. Když zrovna nejste na misi, můžete se pustit do některé z vedlejších aktivit. Vedle klasik, které se objevily už v předchozích dílech, se Victor může stát i plážovou hlídkou. Topícímu se plavci musíte hodit záchranný kruh, a když se na pláži ukážou holomkové na motorkách, tak je načase nasednou do buginy a jít jim vysvětlit, že tady nemají co dělat. Na rozdíl od Liberty City Stories jste si tentokrát mohli kupovat i vlastní nemovitosti. Je sice pravda, že v Toniho příběhu vám mohli některé z budov vydělávat peníze, ale to bylo proto, že vám platili za ochranu. Tento díl si také vypůjčuje mechaniku získávání území z GTA: San Andreas. Budování svého vlastního byznysu v podsvětí je základní myšlenkou Vice City Stories a je to znát na každém kroku. S dostupností Vice City Stories na dnešních platformách je to ještě horší než v případě Liberty City Stories. Tahle hra totiž vyšla pouze na PSP a po necelém roce zamířila i na PlayStation 2. Poté na ni Rockstar ale ani nesáhl. Měli výbornou příležitost vrátit tyto příběhy mezi hráče s vydáním GTA Trilogy, bohužel tuto možnost promarnili a nevypadá to, že by se okolo Stories cokoliv dělo.

5. Grand Theft Auto: Chinatown Wars Chinatown Wars vyšly sice podobně jako Stories původně na kapesní konzole, ale tohle je trochu jiný případ. Není to jen prosté převedení zaběhlé hratelnosti na další platformu s jiným příběhem. Místo toho se v nich Rockstar lehce vrací ke svým kořenům. Prostředí je sice trojrozměrné, ale kamera není pověšená za zády hlavního protagonisty. Místo toho celou akci sledujeme více seshora. Navíc i grafickým stylem se dosti liší od zbytku série. S příběhem se zase jednou podíváme do Liberty City v podobném provedení, jako známe z GTA IV. Sledujeme příběh Huanga Leeho, mladého člena Triád, který se snaží získat zpět ukradený meč, což byl původně dárek od jeho zesnulého otce. Následuje bitka mezi skupinami v čínské čtvrti o to, kdo se nakonec postaví do čela Triád, a tak začíná další cesta za získáním respektu. V případě Chinatown Wars je samozřejmě jedním z hlavních témat získání ztraceného meče. Vedle toho ale Huang může dělat různé vedlejší aktivity, jak je pro sérii zvykem. Objevily se tady i takové, které jsou pro tento díl jedinečné. Můžete si třeba od dealerů nakoupit drogy a následně je se ziskem přeprodávat. Chinatown Wars zůstaly už od svého vydání věrné kapesním platformám. Úplně původně vyšly na Nintendo DS. Následovalo PSP a o pár let později i iOS a Android. Na rozdíl od Stories je jejich situace tedy o něco lepší. Na aktuálních verzích Androidu si ale bohužel nezahrajete, protože pro ně nejsou Chinatown Wars optimalizované.

4. Grand Theft Auto IV Fanoušci série GTA se dělí na dva tábory. Pro jeden je čtvrtý díl snad tím nejlepším z celé série, druhému zase úplně nepadl do noty a místo toho dávají přednost i některým ze starších dílů. My se řadíme do druhého tábora a máme k tomu jednoduchý důvod. Pochmurná atmosféra Liberty City a celkově nádech příběhu Niko Bellica nám nesedlo tak, jako řádění se CJem nebo Tommym. Nelze ale popřít, že GTA IV bylo značným technologickým posunem. Teď nemáme na mysli jen grafiku. Je jednou z prvních her, pro kterou Rockstar využil svůj vlastní RAGE engine, který mimo pokročilou grafiku zvládá také komplexní fyzikální modely. Dobře si pamatujeme záběry s chováním těl postav, které bylo ve své době napřed oproti konkurenci. Příběh nás zavedl do starého známého Liberty City. Niko je bývalý voják z východní Evropy a snaží se uniknout své kriminální minulosti a prožít si vlastní americký sen. Ještě předtím, než začne svůj sen prožívat, musí ale dokončit jednu prácičku. Během jeho služby v armádě kdosi zradil jeho jednotku a došlo kvůli tomu k jejímu přepadení. Vypadá to, že zrádce také zamířit do tohoto města. Ke GTA IV neodmyslitelně patří i dvě rozšíření - The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony. Obzvlášť druhé jmenované se mezi fanoušky považuje za přírůstek, který je v mnohém lepší než základní hra. Součástí tohoto dílu byla také online část, do které se mohlo pustit až 32 hráčů. Při vzpomínkách na ni se nám ale vybaví jen tragická služba Games for Windows Live, která byla prokletím pro několik her pro PC. V současnosti už na ni naštěstí nenarazíte.

3. Grand Theft Auto: San Andreas První návštěva Los Santos v trojrozměrném prostředí a hned taková pecka. Příběh Carla Johnsona je pro mnohé hráče tím pomyslným vrcholem, kterého série GTA dosáhla. Oproti předchůdcům to byl obrovský posun, ale ne tak úplně v ohledu grafiky. Celá myšlenka toho, že si ve městě můžete dělat, co se vám zachce, se posunula na novou úroveň. CJ může zajít k holiči, nakoupit si oblečení, zlepšuje své schopnosti tím, že zkrátka dělá určité činnosti stále dokola. Když hodně jí, ztloustne. Pokud bude cvičit, nabere svaly. V kontextu dnešní doby to nemusí znít nijak převratně, ale když si porovnáte, jak moc narostly dostupné možnosti se San Andreas oproti předchozím dílům, tak teprve uvidíte, jak velký pokrok to byl. O obří oblibu San Andreas se určitě zajistil i výborný příběh. Carl se vrací do svého rodného města poté, co mu zemřela matka. Situace okolo jeho starého gangu Grove Street není zrovna nejlepší a do toho má stále za zadkem policejní hlídky. Abyste viděli úplně všechno, co San Andreas nabízí, musíte v jeho městech strávit pěkných pár desítek hodin. Celý příběh se neodmyslitelně zapsal mezi ikony herní historie a stále se z něj používá mezi hráči spousta hlášek či narážek. Zapomínat nesmíme ani na legendární Hot Coffee mód, kvůli kterému měl Rockstar nemalé problémy s ratingovou společností ESRB. Tenhle mód totiž zpřístupňuje nepoužitou sexuální minihru, která se skrývala v souborech původní verze, což porušovalo daný rating. Trvalo ale jen pár měsíců, než Rockstar vydal oficiální Cold Coffee patch, který minihru odstranil úplně. San Andreas bylo celkově velmi oblíbené mezi tvůrci modifikací. Fanoušci si sami dali dohromady dokonce i vlastní multiplayer.

2. Grand Theft Auto: Vice City Přiznáváme, že Vice City se takhle vysoko umístilo hlavně díky našim nostalgickým vzpomínkám. Ano, nebylo tak převratné a propracované jako San Andreas. I ta čtyřka ho ve spoustě věcí překoná. Z našeho pohledu ale ostatní díly převyšuje díky nezapomenutelné atmosféře, skvělému příběhu a postavám. Vice City je fiktivní verzí floridského Miami a Rockstaru se podařilo perfektně zachytit tu prosluněnou idylu. Nejen díky grafice a správně zvolené paletě barev, neskutečně tomu pomohl soundtrack. Ten byl jako u většiny dílů poskládaný z již existujících písniček a vlastní tvorba je jen částí. Nic to ale nemění v tom, že podívat se do Vice City je pro nás radost i dnes právě díky těmto aspektům. Když se na to ale podíváme trochu střízlivěji, vesměs je to jen lehce vylepšená trojka zasazená v jiném prostředí. Je trochu k neuvěření, že Vice City vyšlo hned následující rok po GTA III. Prostředí, příběh a postavy se nám trefilo do noty ale mnohem víc, než v předchozím díle a podle ohlasů řady fanoušků nejsme jediní. Události okolo Tommyho Vercettiho jsou silně inspirované filmem Scarface, což vývojáři nijak netají. I kdyby to byl úplně stejný příběh, v herním prostředí má zkrátka zcela jiné kouzlo než na filmovém plátně. Podobně jako v San Andreas se navíc už tady objevily ikonické momenty, které se nesou herní historií až do dnešních dní. Nejčastěji se v tomto ohledu skloňuje nenáviděná mise s vrtulníčkem na dálkové ovládání. My ale s hořkostí spíše vzpomínáme na podobnou misi, jen místo vrtulníčku ovládáte letadélko. Až moc pokusů o shození bomby na plující lodě skončilo na dně oceánu.

1. Grand Theft Auto V Očekával snad někdo něco jiného? GTA V je nekompromisní městská akce, která nemá v herním průmyslu konkurenci. Jasně to potvrzují i jeho prodejní čísla, podle kterých množství prodaných kusů přesáhlo hranici 185 milionů. Množství detailů, svobody a celková velikost herního světa opět oproti předchozím dílům neskutečně narostla, a navíc se tvůrci od více zašlého stylu čtyřky vrátili k odlehčenější akci. Rockstar nám v hlavním příběhu nenaservíroval jen jednu hlavní postavu. Místo toho jsme do rukou postupně dostali trojici protagonistů, mezi kterými po pár hodinách můžeme jednoduše přepínat, což občas platí i v průběhu misí. Každý z nich je přitom diametrálně odlišný. Je skvělé vidět, jak každý má vlastní cíle, touží po něčem úplně jiném než ten druhý. I přes své rozdíly ale Michael, Franklin a Trevor jsou schopní spolupracovat, i když to tak na první pohled ani zdaleka nevypadá. Ve volném čase můžete dělat, co vás zrovna napadne. Není problém si dát trochu jógy, zaházet si šipky nebo zajít na golf. Při některých misích určitě přijde vhod, pokud si projdete celou leteckou školou. A co takhle trocha závodů? Nebo chcete zajít na lov? Kdo by ale chodil ven v takovém počasí, že? Radši vytáhněte mobil a pusťte se do nakupování akcií. Dobře, už přestaneme. Vedlejších aktivit je v GTA V neskutečná hromada. Některé z nich by klidně vydaly na samostatnou hru. Kapitolou samou pro sebe je pak GTA Online, které je neskutečně populární i po deseti letech. Do jisté míry se o to zasloužila i komunita, která si dělá celé vlastní servery všeho druhu. Velmi populární je v tomto ohledu roleplay, kde hráči prožívají své virtuální životy. Ani Rockstar ale nezahálí. Do multiplayerové části v průběhu let hrne nový obsah. Což je také naše jediná výtka, kterou ke GTA V máme. Online se rozrůstá, ale fanoušci singleplayeru úplně ostrouhali. V případě nového GTA to ale vypadá, že by se ohledně rozšíření mohlo usmát štěstí i na nás.