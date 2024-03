Které hry vyjdou v březnu 2024: Kingdom Come na Switch, slovenský Felvidek, Dragon's Dogma 2 a další

Pozvolný start března neznamená, že se budeme flákat. Na konci měsíce nás totiž studia opět budou zásobovat očekávanými novinkami, o které byste neměli přijít.

The Thaumaturge Datum vydání: 4. března

4. března Platformy: PC Varšava, rok 1905. I přes těžké časy je ve městě poměrně rušno a můžete v něm potkat různou sortu lidí. My se do polské minulosti podíváme v roli Wiktora Szulskiho, který je kvůli svému rodokmenu zatažen do nepříjemných záležitostí. V jeho rodu se z generace na generaci dědí schopnost thaumaturgie, což by se také dalo nazvat jako divotvorba. Je tak jedním z mála lidí, kteří se mohou postavit potvorám známým jako salutors. Historickou přesnost tady tedy nehledejte. Studio Fool’s Theory si hraje s různorodými démonickými potvorami, se kterými se budeme vypořádávat v tahových soubojích. The Thaumaturge má být pořádné RPG se silným příběhem, jehož součástí bude také slušná porce vyšetřování. Salutoři se totiž nenechají odhalit úplně snadno. Průběh příběhu navíc sami budeme moci ovlivnit skrz morální rozhodnutí. Jestli budou mít skutečný dopad nebo půjde jen o navození pocitu, že nad dějem máme nějakou kontrolu, jak to bývá u některých příběhovek, zatím posoudíme těžko. The Thaumaturge každopádně láká už jen svým zasazením. Do historického Polska se moc často ve hrách nepodíváme a s trochou fantasy by mohlo jít o vcelku unikátní zážitek.

Expeditions: A MudRunner Game Datum vydání: 5. března

5. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Studio Saber Interactive přesouvá svojí sérii, která začínala jako simulátor převážení těžkých nákladů v nehostinné krajině, zase trochu jiným směrem. V Expeditions se opět vydáme do přírody, ale tentokrát bude naším hlavním úkolem průzkum každé zajímavosti, která se nám připlete do cesty. Čeká nás několik otevřených oblastí, kde si budeme moci prozkoumávat kraj vlastním tempem. Vývojáři jako příklad jmenují Arizonu a Karpaty. Je tedy vcelku jasné, že jízda těmito krajinami nebude jednoduchá. Pořádné průzkumné vozidlo s navijákem či zvedákem se určitě bude hodit. Není radno podcenit přípravu. Ještě před začátkem výpravy si musíte vše důkladně naplánovat, což se týká nejen vozidla a jeho výbavy, ale také dalších členů expedice. Výsledky průzkumu ovlivňuje tým odborníků, který si můžete najmout. Z počátku budou možnosti omezenější, ale postupem času dostanete do rukou třeba i dron či detektor kovů. Čím víc toho během expedice objevíte, tím víc pak bude k dispozici zdrojů na pořízení lepší výbavy, vozidel či nájem schopnějších objevitelů.

The Outlast Trials Datum vydání: 5. března

5. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Nový díl hororové série Outlast si sice už nějaký pátek můžete zahrát, ale až nyní se chystá vydání jeho plné verze, která vedle ostatních platforem konečně zamíří také na PlayStation. Na rozdíl od jejich předchůdců jsou Trials zaměřené na hraní v kooperaci. Společně s partou spoluhráčů jste se nedobrovolně zapojili do experimentů. Naštěstí se ale naskytla šance a můžete se pokusit z tajemné laboratoře uniknout. Jednoduché to ale nebude. Vedle toho, že musíte s ostatními koordinovat své činnosti, je také potřeba se vyhýbat místnímu personálu. Neulehčí vám to ani halucinace, které jsou výsledkem experimentů. Koncept mají Trials očividně zvládnutý velmi dobře, protože u nich v předběžném přístupu na Steamu momentálně svítí 93 % kladných recenzí od hráčů. Základ už by se s vydáním verze 1.0 měnit neměl. Vývojáři z Red Barrels nicméně plánují dále rozšiřovat obsah. To se týká dodatečných výzev, nových druhů nepřátel či perků, které vašim postavám propůjčí unikátní vlastnosti. Stejně jako v předběžném přístupu pak budou pořádat časově omezené události, během kterých budou hráči moci získat unikátní kosmetické doplňky.

WWE 2K24 Datum vydání: 8. března

8. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Wrestling od 2K nevynechá ani letošní ročník. Pokud jste si některý z předchozích dílů této bojové show vyzkoušeli, tak v podstatě víte, co očekávat i od této novinky. Podle popisu hry totiž nejsou v plánu žádné zásadnější změny, které by 2K24 měly zásadně odlišit od jeho předchůdců. Největší novinkou tak jsou dodatečné typy soubojů jako Gauntlet, Ambulance nebo Guest Referee. Těšit se pak samozřejmě můžete na soupisku s oficiálně licencovanými zápasníky. Nechybí jména jako Andre the Giant, Cody Rhodes, Rhea Ripley a ani v tomto ročníku se neobejdeme bez Johna Ceny. Ty nejslavnější okamžiky za 40 let WrestleManie si budete moci prožít v módu Showcase of the Immortals. Nabídku herních režimů pak tvoří již zaběhlá klasika. V MyRise si můžete vytvořit vlastního zápasníka a pokusit se s ním ze začátečníka vypracovat až na vrchol. Nebo rovnou můžete vést celý tým v režimu MyGM. Pod sebou budete mít vícero bojovníků a soupeřit budete hlavně s konkurenčními manažery. A pokud vás ani jedna z rolí nezaujala, v módu Universe se můžete stát šéfem celé show a plánovat vše do posledního detailu pro celý týdenní program.

Kingdom Come: Deliverance Datum vydání: 15. března

15. března Platformy: Nintendo Switch Trvalo to od oznámení pár let, ale v polovině března si přece jenom budeme moci české Kingdom Come: Deliverance zahrát i na Switchi. Jistě vás při oznámení této verze napadla stejná otázka jako nás. Zvládne ho Switch rozjet na více než 10 FPS? Na odpověď si zatím musíme počkat, ale nutno říct, že šance nejsou nulové. Port má totiž na svědomí tým ze Saber Interactive, který na Switch dostal třetího Zaklínače. Kingdom Come tady vyjdou rovnou v Royal edici, takže se nemusíte starat o dokupování rozšíření. Všechno budete mít rovnou k dispozici. To znamená, že si vedle Jindrova příběhu budete moci prožít i Terezinu kapitolu, vyřešit strasti pana Ptáčka či od základu znovu vybudovat Přibyslavice. Tato verze bude také obsahovat i fanouškovský český dabing, který byl doposud pouze součástí PC verze. Ještě předtím, než přijdou dotazy ohledně toho, proč to jde na Switchi a ne na ostatních konzolích, tak na to tvůrci už stihli odpovědět. Každá nová verze musí projít schvalovacím procesem pro každou konzoli, což jsou náklady navíc, a ne vždy se musí vyplatit. Zároveň také není jistota, že by dabing byl schválený hned napoprvé a možná by musely přijít jeho úpravy. Jelikož je ale Switch pro Kingdom Come novou platformou, tak se šlo do schvalování rovnou se vším všudy.

Outcast – A New Beginning Datum vydání: 15. března

15. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Fanoušci Outcastu museli na pokračování čekat více než dvě dekády. Nyní se vydáváme na planetu Adelpha, abychom pomohli rase Talanů, pro které je domovem. V hlavní roli je opět Cutter Slade, který planetu zprvu ani nemůže poznat. Nerostné zdroje jsou téměř pryč a Talané se stali otroky jakýchsi robotů. Je tedy načase planetu zase jednou zachránit. S tím nám pomůže Sladeův věrný jetpack, díky kterému bude možné volné prozkoumávat tento rozlehlý svět a zároveň pomůže i při akčních soubojích. V těchto momentech se ale neobejde i bez dalšího vybavení, jako je široký arzenál zbraní či energetický štít. Postup příběhem nebude lineární, takže se do průzkumu planety a jejího osvobozování můžete pustit ve vlastním stylu a tempu. To, jak budete postupovat, pak může také ovlivnit výsledek. Tvorbu A New Beginning má na starosti stejný tým, který v roce 1999 dal dohromady první díl, takže pokud jste čekali na toho pravého nástupce, lepší návrat jste si nemohli přát.

Hi-Fi Rush Datum vydání: 18. března

18. března Platformy: PlayStation 5 Hi-Fi Rush vyšel na začátku loňského roku a stalo se z něj jedno z největších překvapení. Kdo by zprvu čekal, že studio Tango Gameworks, které známe jako autory výborných hororů, takhle dobře zvládne akční rytmickou mlátičku. V březnu si ji budou moci užít i hráči na PlayStationu 5, protože patří mezi čtveřici her, které Xbox vypouští na konkurenční konzole. V hlavní roli je Chai, který je společností označen za chybný kus poté, co se během experimentu propojí jeho srdce s přehrávačem hudby. Nehodlá se ale jen tak vzdát, a navíc na cestě odporu není sám. Díky experimentu navíc získal nevídané schopnosti, se kterými porazí každého nepřítele. Je ale potřeba, abyste neustále udržovali rytmus. Hudba hraje v Hi-Fi Rush zásadní roli. I když hratelností může připomínat hry jako Devil May Cry nebo Final Fantasy XVI, tak se v něm vše odvíjí od rytmu. Nepřítele můžete mydlit zběsilými údery, ale nebude to efektivnější, než když se budete trefovat do tempa skladbám od interpretů, jako jsou Nine Inch Nails, The Prodigy nebo The Joy Formidable.

MLB The Show 24 Datum vydání: 19. března

19. března Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Mezi sporty nesmí chybět ani baseball, který se i u nás v posledních letech stává vcelku populární záležitostí. Bohužel ani ročník MLB The Show 24 se nepodívá na počítače, a tak na odpaliště budete muset zamířit s jednou z konzolí. V rámci obsahu dává dohromady vše, co fungovalo v předchozích letech a nevypadá to, že by mělo dojít k zásadním změnám či přepracování hratelnosti. Můžete se alespoň těšit na možnost prožít si příběhy z minulosti. Storylines nabídnou řadu stěžejních momentů baseballové historie a vy je uvidíte z první ruky. Samozřejmě můžete počítat i s módem Diamond Dynasty, který je zdejší obdobou fotbalového Ultimate Teamu. Sbíráte kartičky baseballistů a skládáte si z nich svůj vysněný tým. Další herní módy se pak nesou v duchu ověřených klasik. Můžete se chopit vedení jednoho z týmů ligy a projít si s ním celou sezónu. Režim Franchise vám pak nabízí možnost vytvořit si vlastní tým od základu. Ten nejautentičtější baseballový zážitek má ale nabídnout Road to the Show, kde hrajete za vlastnoručně vytvořeného hráče, se kterým se z nižších lig propracováváte až mezi špičku.

Alone in the Dark Datum vydání: 20. března

20. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Před pár lety se úspěšně na scénu vrátily klasické díly série Resident Evil, teď se o to pokusí další legendární horor. Alone in the Dark byl jeden z prvních survival hororů v herní historii a nyní si příběh z prvního dílu budeme moci projít v kompletně předělané podobě, která vzniká ve studiu Pieces Interactive. Protagonisty tady máme dva. Edward Carnby je detektiv, jehož další zakázka ho přitáhla k sídlu Derceto. Tady má řešit záhadné zmizení dřívějšího pána. Vedle toho se ale můžeme zhostit role Emily Hartwood, neteře zmizelého majitele sídla. V roli obou z nich nás každopádně čeká řešení hádanek, průzkum temných interiérů a samozřejmě střety s potvorami. Podobně jako jmenovaný Resident Evil, mění i Alone in the Dark perspektivu. Místo statických kamer remake využívá dnes již klasickou kameru z pohledu třetí osoby. Vývoj nejspíš neprobíhal zrovna hladce, protože má hra za sebou už nejeden odklad. Nicméně doufáme, že se předělávka povede, protože taková legenda by si nezasloužila, aby skončila na půli cesty.

Horizon: Forbidden West – Complete Edition Datum vydání: 21. března

21. března Platformy: PC PlayStation pokračuje s vydáváním svých exkluzivit po pár letech i na PC. Tentokrát přišlo na řadu pokračování série Horizon, které vypráví další kapitolu příběhu z postapokalyptického světa s mechanickými zvířaty a Aloy v hlavní roli. Tentokrát ji pátrání po důvodu katastrofy a aktuálních nebezpečí zavede na neprobádaný západ. Vzhledem k tomu, že kmeny z prvního dílu o odlehlých krajinách mají pramalé znalosti, vás během hraní čeká spousta překvapení a nových kmenů. Aloy si během cesty také rozšíří svoji výbavu, do které ji přibyde například kluzák po vzoru posledních dílů Legend of Zelda. Samozřejmě ale nenechá doma svůj věrný luk, jehož vlastnosti jsou ve Forbidden West ještě rozsáhlejší. Na PC dorazí druhý Horizon rovnou v kompletní edici. To znamená, že při nákupu máte kromě základu přístup i k obsahu z rozšíření Burning Shores, ve kterém zavítáme do postapokalyptické verze Los Angeles. Hlavně ale doufáme, že tentokrát se port povede lépe než v případě Zero Dawn. Ten si totiž prvních pár měsíců po vydání procházel nemalými problémy, tak snad si tentokrát dají tvůrci na technický stav větší pozor.

Dragon’s Dogma 2 Datum vydání: 22. března

22. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Capcomu se v posledních letech nevídaně daří a v březnu má zaděláno na další hit. První Dragon’s Dogma se dočkalo chvály od širší komunity fanoušků až po vydání. U dvojky už je to ale trochu jiná káva. Tenhle příběh bez problému uvítá i nové fanoušky. Odehrává se totiž v paralelním světě, kde to funguje zase trochu jinak. I tentokrát je ale v hlavní roli vyvolený bojovník, který je v tomto světě nazývaný jako Arisen. Jakožto hrdina označený samotným drakem se tuto mytickou potvoru musí vydat porazit. Tak přímočaré to ale nebude, protože se do příběhu zamíchá i politikaření, spiknutí a další různé pletichy, které nejen hlavnímu hrdinovi zkomplikují život. Stejně jako v jedničce sehrají důležitou roli i tentokrát vaši společníci. Jsou neocenitelnou pomocí při soubojích s všelijakými bestiemi a zároveň umí pomoci i v dalších situacích. Jako příklad jsme v jedné ukázce dostali elfího pomocníka, bez kterého se nemůžeme vydat k elfům a ani u nich plnit žádné úkoly. Hlavní hrdina totiž neumí jejich jazyk. Pokud takových mechanik bude ve hře vícero, mohlo by být Dragon’s Dogma 2 dalším unikátním zážitkem.

Princess Peach: Showtime Datum vydání: 22. března

22. března Platformy: Nintendo Switch Už je to spousta let, co se princezna Peach objevila ve hře jako hlavní postava. V poslední době sehrávala svoji klasickou roli, kdy čekala na záchranu. V Princess Peach: Showtime ale přišla její chvíle. Divadelní představení, kterého se zúčastnila, napadli zlotřilci a Peach je jediná, kdo celou situaci může ještě zachránit. Pomůže jí v tom Stella, která Peach skrz stuhu do vlasů propůjčí sílu všeho druhu. V průběhu hraní se převlékneme do různých tematických oblečků, se kterými přicházejí odlišné schopnosti. Z princezny se tak může stát kuchařka, krasobruslařka nebo třeba šermířka. Obleků bude několik a každý najde své využití i při překonávání miniher. Ze záběrů nám Princess Peach: Showtime připomíná nejvíce sérii Luigi’s Mansion. Jen s tím rozdílem, že místo strašidelného domu jsme na divadelním jevišti a Peach nemá v rukou vysavač, ale může se chopit řady druhů užitečného náčiní. Jak už je zvykem, hratelnost je pro hry od Nintenda tím nejdůležitějším, a tak nemáme pochyb, že půjde o další příjemný zážitek z jejich repertoáru exkluzivit.

Rise of the Ronin Datum vydání: 22. března

22. března Platformy: PlayStation 5 Tvůrci série Nioh nám v březnu naservírují svoje další RPG zasazené do historického Japonska. Konkrétně se vracíme do roku 1863 v roli ronina, samuraje bez pána, který se nachází na pokraji zlomu pro celou zemi. Japonsko se začíná více otevírat zbytku světa, což nevítá s otevřenou náručí každý místní obyvatel. My budeme ve středu všech problémů zahrnujících politiku, intriky a hrozbu války. V Rise of the Ronin se nebudeme muset držet toho, jak je psáno v historických knihách. Příběh se bude vyvíjet rozdílně podle vašich rozhodnutí, která mohou znamenat smrt nebo přežití důležitých postav. Hraní by celkově tentokrát mělo být otevřenější i v ohledu průzkumu světa. Kromě koně bude moci hlavní hrdina využívat i kluzák, který jste mohli vidět už v první ukázce. Nejdůležitější součástí hratelnosti ale budou určitě souboje. Jelikož jde o výtvor Teamu Ninja, tak je jasné, že opět půjde o souls-like záležitost. Ze záběrů ale vypadá ještě o něco rychleji než Nioh nebo loňský Wo Long. Tento dojem podtrhává používání přitahovacího háku, díky kterému můžete provádět nejrůznější akrobatické parádičky.

South Park: Snow Day! Datum vydání: 26. března

26. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Po Obsidianu a jeho výborném Stick of Truth a stále ucházejícím Fractured But Whole od Ubisoftu převzalo otěže nad hrami ze světa South Parku studio Question. Jejich Snow Day nás zavede do známého městečka v roli nových dětí. Jako na potvoru sem přicházíme zrovna v moment, kdy je sněhová kalamita, což s sebou přináší i řadu nástrah. Zatímco předchozí South Park hry byly RPGčka, Snow Day je kooperační mlátička, ve které se s ikonickými nepřáteli ze seriálu můžete popasovat v partě čítající čtyři hráče. Schopnosti své postavy si pak dále vylepšujete a je jen na vás, jestli z ní uděláte neohroženého bojovníka, lukostřelce nebo čaroděje. Na scéně se samozřejmě objeví členové základní party. Cartman, Stan, Kyle a Kenny jsou s předlohou neodmyslitelně spojení. Zatím to ale nevypadá, že bude South Park tentokrát příliš utržený ze řetězu. Což by byla škoda, protože bez nekorektního humoru a všemožných vtípků by to zkrátka nebylo ono. Snad si tohle všechno nechali tvůrci jako překvapení do samotné hry.