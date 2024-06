Které hry vyjdou v červnu 2024. Klauni zabijáci, rozšíření pro Elden Ring a pár dalších novinek

Velkých novinek bude v červnu pomálu a ani se tomu nedivíme. Nejenže začíná letní sezóna oznamovaní, určitě se také nikomu nechce poměřit síly s chystaným DLC pro Elden Ring.

Destiny 2: The Final Shape Datum vydání: 4. června

4. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Éra druhého Destiny se pomalu blíží ke konci. S rozšířením The Final Shape se chystá uzavření příběhového oblouku, kdy sehrajeme zásadní roli v ukončení války mezi Světlem a Temnotou. To ovšem nebude jen tak a neobejde se to bez rozsáhlých bojů proti doposud neobjeveným hrozbám. Nebude to ale jen o pokračování příběhu, dojde samozřejmě na nový obsah a herní mechaniky. Svého Guardiana budeme moci proměnit v zástupce několika podtříd, které kombinují schopnosti a vlastnosti základních tříd. Váš herní styl tak může být zaměřený na ofenzivu a zároveň nabídne i možnosti při podpoře vašich spoluhráčů. Dojde i na nové, ještě silnější schopnosti, které si ale nejdřív budeme muset zasloužit. Witness, který je známý jako mluvčí Temnoty, nás zavede do nové oblasti. Do této krajiny se dostaneme skrz Travelera, záhadnou kouli, která se ve světě Destiny vyskytuje už od jeho začátků. Ohýbá se tady samotný čas a prostor a v zákoutích se skrývají nebezpečí, která nemají obdoby v žádné doposud objevené části vesmíru.

Killer Klowns From Outer Space: The Game Datum vydání: 4. června

4. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Titul s vraždícími klauny vám jistě něco říká, pokud si libujete v obskurních retro hororových filmech. U nás je tento snímek z roku 1988 známý jako Klauni zabijáci. Český překlad nějak vynechává, že navíc nepocházejí ze Země. Právě touto podivností se inspirovalo studio IllFonic a připravuje asymetrickou multiplayerovku. Tahle klauniáda by se dala přirovnat ke hrám, jako Dead by Daylight nebo Texas Chainsaw Massacre. Šášové pracují v týmu čítajícím trojici hráčů. Každý z nich má trochu jiné vlastnosti a vybavení, cíl je ovšem společný – chytit každého člověka, který se jim dostane pod ruku. Přišel totiž čas sklizně, a tak se rozhodli vylidnit celé městečko Crescent Cove. Na druhé straně bude stát sedm hráčů, kteří se chopí role přeživších. Jejich nejsilnější zbraní je schovávání ve stínech a snaha o otevření jedné z několika únikových cest, které se liší na každé mapě. Také mohou klauny na chvíli vyřadit ze hry, pokud jim dají pořádnou nakládačku. Ovšem pro to je potřeba početnější skupinka. Sólo proti šaškovi nemáte moc velkou šanci.

Star Wars: Hunters Datum vydání: 4. června

4. června Platformy: Nintendo Switch, iOS, Android Okolo týmové řežby ze světa Star Wars bylo docela ticho, nakonec se ale přeci jen dostane mezi hráče. Zatím bude k dostání jen na mobilech a na Switchi, přičemž všude bude fungovat na modelu free-to-play. Osahat si ho tedy můžete zdarma. Na planetě Vespaara se proti sobě postaví týmy o čtyřech hráčích, přičemž každý se chopí role zástupců známých frakcí z univerza Hvězdných válek. Každý z lovců disponuje jinou výbavou a schopnostmi, takže je dobré otestovat jich co nejvíc a najít si toho, který nejvíc odpovídá vašemu stylu. Oba týmy se budou prát na mapách zasazených do ikonických lokací. Zatím není jasné, jestli budou všechny postavy dostupné nebo je bude nutné nejdřív odemykat. Tak jako tak se ale určitě nevyhneme mikrotransakcím. Tvůrci už předem avizují, že si svého lovce budeme moci obléct do nejrůznějších oblečků, upravit vzhled zbraní nebo si zpřístupnit nové pózy.

Monster Hunter Stories Datum vydání: 14. června

14. června Platformy: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Když se řekne Monster Hunter, valná většina hráčů si vybaví dlouhosáhlé lovy obrovských monster. Vedle hlavní série ale existuje také spinoff Stories, který je více zaměřený na příběh a zároveň v něm jen nebojujete, s monstry se tady přátelíte a vychováváte je. Dlouhou dobu byl první díl dostupný jen na Nintendu 3DS. Nyní se dostává na další platformy. Ve stylu pokémonů se stanete trenérem monster. Během toulání po světě narazíte na spoustu nevylíhnutých vajec, ze kterých se může vyloupnout spousta různých druhů malých potvůrek. Malé ale nezůstanou věčně. Postupně z nich mohou vyrůst obrovští draci. Hlavní hrdina pochází z vesnice, jejíž obyvatelé žijí společně s monstry už celé generace. Idylka se ale změní poté, co se po kraji rozšíří černá nákaza, kvůli které monstra neskutečně běsní. Je ale šance na záchranu a spolu s tím se dost možná dozvíme více i o původu prvních krotitelů obřích potvor. Oproti původní verzi je lehce vylepšena grafika a zároveň se změnilo také uživatelské rozhraní. Tahový soubojový systém a další aspekty hry ale zůstávají věrné originálu.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Datum vydání: 14. června

14. června Platformy: PlayStation 4 Na rozdíl od prvního dílu jsou Wings of Ruin už od původního vydání vedle Nintenda dostupné také na PC. Capcom se ale snaží své působiště dále rozšiřovat, a tak pokračování příběhového spinoffu Monster Hunter Stories zamíří také na čtvrtý PlayStation. Samozřejmě ho lze hrát i na PS5 v rámci zpětné kompatibility. Ani tentokrát to není hlavně o lovu monster, spíš se s nimi budeme přátelit. V roli mladého krotitele na ostrově Hakolo se nám dostane do rukou vejce legendární potvory jménem Rathalos. S tím se setkáme také s Enou, záhadnou dívkou, která s námi ostrov opouští a společně se pokusíme vejce uchránit. Situaci dost komplikují podivné události, které se začínají dít napříč krajinami. Nakonec tedy nezůstaneme jen u obrany vejce, zároveň se pustíme do pátrání po příčinách těchto podivností. Na této cestě samozřejmě narazíme na spoustu různých druhů potvůrek, které se mohou stát našimi parťáky, pokud správně použijeme krotitelské schopnosti.

Shin Megami Tensei V: Vengeance Datum vydání: 14. června

14. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pro studio Atlus je docela tradicí, že své hry po prvotním vydání postupně dostává i na další platformy. Nejnovější přírůstek do jejich série Shin Megami Tensei není výjimkou. Titul původně určený pro Nintendo Switch se dostane ve vylepšené verzi Vengeance kromě této hybridní konzole také na zbytek aktuálních platforem. Kromě toho, že bude mít lepší grafiku, přibyde celá nová příběhová kapitola. Pokud si potrpíte na hry, které vám nedají nic zadarmo, Shin Megami Tensei by vás mělo zajímat. Taktikou mlácení hlavou do zdi, respektive bojováním bez taktiky se opravdu daleko nedostanete. Nepřátelé vám budou nakopávat zadek skrz celou hru, jestli nepodchytíte základy. Kromě hlavního hrdiny tvoří vaši partu démonické potvory, které můžete vylepšovat, fúzovat a dále kombinovat, abyste měli co největší šanci na úspěch. Jako obyčejný student se shodou okolností ocitnete v postapokalyptické verzi Tokia, kde se mezi sebou perou síly chaosu a řádu. Ani jedna ze stran ale není zrovna kladná, takže si budete muset velmi dobře rozmýšlet, komu propůjčíte své síly. A že se o ně budou obě strany zatraceně snažit. Hlavní hrdina se totiž spojil s jakýmsi démonem a díky tomu disponuje neobvyklými schopnostmi.

Still Wakes the Deep Datum vydání: 18. června

18. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Na ropné plošině Beira D došlo v roce 1975 k nehodě. Přišla bouřka, kvůli které nemohla ze skotského pobřeží dorazit záchrana. Plošina se pomalu ale jistě řítí ke dnu. Už tak to zní jako opravdu špatná situace, ale navíc se ukazuje, že na plošině nejsme sami a v jejích temných zákoutích se skrývá cosi, co mělo zůstat ukryto hluboko v mořích. Nemůžete o sobě ani dát vědět světu. Komunikace přestala fungovat úplně a jakýkoliv další z členů týmu je k nenalezení. Není žádná úniková cesta, a tak je nutné přežít co nejdéle ve snaze hledat z této situace nějaké východisko. Během toho prozkoumáme každý kout plošiny, přičemž i během samotného objevování půjde o život. Still Wakes The Deep pochází z rukou týmu The Chinese Room, který se vždy věnoval příběhovým zážitkům. Můžete od nich znát třeba Amnesia: A Machine for Pigs. Nám se ale mnohem více líbila čistá příběhovka Everybody’s Gone to the Rapture nebo Dear Esther. V tomhle případě zase trochu více šlápnou do hororového prostředí, tak snad se to tentokrát vydaří víc než v Amnesii.

Ylands: Nintendo Switch Edition Datum vydání: 20. června

20. června Platformy: Nintendo Switch Sandbox od českého studia Bohemia Interactive rozšiřuje své působení z PC a mobilů také na Switch. Na tuto platformu ale přichází s několika úpravami. Největším rozdílem je, že není free-to-play. Bude se prodávat za 625 Kč. Díky tomu vám nebudou bránit v postupu hrou mikrotransakce a také není potřeba tolik grindu, abyste se mohli posunout dál. Po stránce herní náplně se toho moc nemění. Jste v roli objevitele v otevřeném světě zpracovaném v low-poly grafickém stylu. Můžete vyrábět, stavět, prozkoumávat a pár prvků z her o přežití se tady také najde. Zároveň s jedním z posledních updatů přibyla předpřipravená dobrodružství, která vás provedou tematickými příběhy. I když jsou Ylands na Switchi placené, můžete do nich nasypat ještě pár korun navíc. K dispozici budou balíčky s kosmetickými doplňky. Důležité ale je, že obsahové přídavky budou v rámci budoucích updatů dostávat majitelé hry zdarma bez nutnosti dalšího placení. Zároveň na rozdíl od ostatních verzí tahle podporuje offline hraní.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Datum vydání: 21. června

21. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Je to sice rozšíření, ale očekáváním převyšuje většinu velkých letošních novinek. Shadow of the Erdtree nám představí neprobádanou krajinu světa Elden Ringu. Země stínů je opředena záhadami. Budeme následovat kroky Miquelly, poloboha, o kterém byla řeč v základní hře, ovšem neměli jsme příležitost s ním nijak interagovat. Podle příběhového traileru bychom se měli dostat k zásadním informacím, které nám zase o něco více poodhalí fungování Mezizemí. Příběh ale v Elden Ringu opravdu není to, kvůli čemu si ho zahráli miliony lidí. Nekompromisní hratelnost, výborný design prostředí a bossů a obrovské množství možností je to, proč je o rozšíření tak obrovský zájem, stejně jako o předchozí výtvory studia FromSoftware. Abyste se do Shadow of the Erdtree mohli pustit, musíte porazit bosse jménem Mogh v jeho krvavém paláci. Jde o nepovinný souboj, takže ho můžete lehce minout. Není tedy žádná ostuda, popřípadě pohledat cestu na internetu. Aby při vstupu do nové oblasti nebyli moc slabí, nebo naopak moc přesílení, bude v Shadow of the Erdtree fungovat nová mechanika vylepšování, která se má podle prvních informací podobat Sekiru.