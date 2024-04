Které hry vyjdou v dubnu 2024: Český tenis TopSpin 2K25, středověké Manor Lords, Stellar Blade a další

Na klidnější začátek dubna naváže vcelku slušná nabídka v druhé polovině měsíce. Tentokrát budou mít žně hlavně fanoušci menších titulů.

Grounded Datum vydání: 16. dubna

16. dubna Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Mezi exkluzivity, které Xbox vypustil na konkurenční platformy, patří i multiplayerový survival Grounded. V roli zmenšených dětí navštívíme říši hmyzu. Ekosystém na zahradě za domem je bohatý, ale pro malého človíčka se to rozhodně neobejde bez nebezpečí. Musíte si dávat pozor na pavouky, včely a další nepříjemnou havěť. Opět platí, že se do přežívání na zahradě můžete pustit v kooperaci, která funguje i skrz různé platformy. Pointa hry je velmi podobná jako v tradičních hrách o přežití. Musíte shánět zdroje, z nich si sestavit základnu a vyrobit vybavení. Následně se můžete vydat na průzkum a dopátrat se způsobu, jak se zase vrátit do normální velikosti. S vydáním nových verzích také vyjde update 1.4 nazvaný Fully Yoked. Ten přidává řadu vylepšení včetně porce nového obsahu týkající se mravenců. Pokud byste navíc po dohrání neměli přežívání dost, budete se moci pustit do New Game+, která bude náročnější a postaví před vás unikátní výzvy, na které v základní hře nemůžete narazit.

Harold Halibut Datum vydání: 16. dubna

16. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Nedivili bychom se, pokud o této adventuře slyšíte poprvé. Harold Halibut je sice menším titulem, ale získal si nás už na první pohled ručně vytvořeným prostředím. Tým Slow Bros. všechny scény i postavičky vytvořil fyzicky a nasnímané je pak převedl do digitální podoby. Není to ale jen o stylizaci. Nabídne také dosti ponurý příběh. Harold je jedním z obyvatel vesmírné lodi o velikosti celého města. Už je to 250 let od doby, co odletěla ze Země kvůli nevyhnutelné studené válce, aby našla planetu, která bude ideálním domovem pro lidskou rasu. My k řešení problémů máme blízko, protože příběh budeme prožívat skrz Harolda, mladého asistenta v místním oddělení vědátorů. Poznáme i ostatní obyvatele tohoto vesmírného města. Vše se ale zlomí v určitý moment, kdy se Haroldovi naskytne náhled do světa, o kterém nikdo jiný nemá ani představy. Vypadá to, že autoři budou hodně filozofovat a probírat v příběhu silná témata, mezi kterými mají být tím hlavním přátelství a samotný život.

No Rest for the Wicked Datum vydání: 18. dubna

18. dubna Platformy: PC Po skákačkových příbězích Oriho z nádherného lesa tady máme další novinku od Moon Studios. Tentokrát na to jdou trochu jinak. Aby se ujistili, že jejich akční RPG vyjde v co nejlepší podobě, tak ho nejdřív uvedou v předběžném přístupu na Steamu. Budeme tak moci ochutnat jejich vizi evoluce tohoto žánru, která vypadá jako směsice Diabla a principů série Dark Souls. Zatímco v ostatních ARPG hrách jde o neustálé útočení a sesílání jednoho kouzla za druhým, No Rest for the Wicked jde na souboj více takticky. Váš hrdina si musí dobře rozmyslet, kdy zasadí nepříteli ránu a kdy by měl raději uskočit. V prvotní verzi bude k dispozici celá první kapitola, která nás uvede do světa a jeho fungování. Vedle toho se můžete těšit také na vedlejší úkoly rozšiřující lore a nechybí ani souboje s bossy spojenými s nákazou, která se šíří po celém království. Zatím vývojáři sami nevědí, kdy bychom měli očekávat vydání finální verze. Už ale stihli vydat první náhled na plánované dodatky, které nás čekají v úvodních updatech. Jednou z priorit je uvedení multiplayeru, a to jak ve smyslu kooperace pro 4 hráče, tak PvP soubojů. Dále se samozřejmě bude rozšiřovat i příběh, přibydou nové oblasti a hráči budou moci třeba i farmařit.

Phantom Fury Datum vydání: 23. dubna

23. dubna Platformy: PC Pokračování střílečky Ion Fury se nese v podobném duchu jako jeho předchůdce. Hlavní roli opět obsadila Shelly Harrison, která má za sebou úspěšnou likvidaci šíleného vědátora a nyní se zbraní v ruce míří do dalších částí Spojených států. Na nové cestě se jí do rukou dostanou nové kousky ze zbraňového arzenálu. Po událostech z prvního dílu se totiž probouzí až po delší době z kómatu a dostává za úkol chránit tajemný artefakt. Takový věcička, jako je jádro démona, láká všemožné pochybné existence, které ji chtějí využít ke svému prospěchu. Nesmíme tedy dopustit, aby se dostala do rukou žádného zlořáda. To vše bude probíhat tradičním akčním stylem. Phantom Fury se na pohled od jedničky liší svojí grafikou. Už to není styl ala Duke Nukem 3D. Vše je poskládané ze 3D modelů, ale stále v pohybu vypadá tak, jako by šlo o hru z přelomu tisíciletí. Vývojáři slibují, že tentokrát bude jejich herní svět mnohem více interaktivní. Mezi přestřelkami si budeme moci pohrát s počítači či automaty a dojde i na momenty, kdy Shelly musí usednout za knipl vrtulníku. Phantom Fury také nabídne větší variabilitu prostředí, což dává smysl vzhledem k tomu, že procestujeme několik částí USA včetně Chicaga nebo Los Alamos.

Tales of Kenzera: Zau Datum vydání: 23. dubna

23. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch V této metroidvanii, jejíž vydání zaštiťuje EA, prozkoumáme část africké kultury. V hlavní roli je mladík Zau, který přišel o svého otce. Ten mu po sobě zanechal bantuskou pohádku o bohu smrti. I když se na první pohled může zdát jako obyčejný příběh, Zau si z něj vezme inspiraci a vydá se boha smrti hledat, aby zachránil ducha svého otce z temnot. Zau ovládá umění šamanů. Stále se má ale ještě hodně co učit. Jeho nové schopnosti budeme objevovat společně s ním. Bude potřebovat každou z nich, protože země Kenzera už dávno není tak hojná a klidná, jak bývala. Na každém rohu můžete potkat nebezpečné duchy, kteří se z neznámého důvodu stále neodebrali na onen svět. Důležitou roli nejen v příběhu, ale i v akci sehrají masky slunce a měsíce. Každá z nich Zauovi propůjčuje odlišné schopnosti. Měsíční maska umí manipulovat s časem a znehybnit nepřítele. Ta sluneční mu oproti tomu poskytne žhavé kopí. Vedle soubojů se hraní neobejde také bez plošinovkových pasáží, kde také využijeme schopnosti masek.

Manor Lords Datum vydání: 26. dubna

26. dubna Platformy: PC Tato středověká strategie je momentálně jednou z nejvyhlíženějších novinek na Steamu. V Manor Lords si budeme moci prožít život šlechtice, který spravuje své léno v pozdních letech 14. století. Naše služebnictvo zpočátku tvoří jen pár poddaných, ale postupně svůj tábor přebudujeme ve fungující vesničku. A pokud se zadaří, může vzniknout rovnou celé město. Tvůrci se chlubí tím, že historická přesnost má v jejich hře přednost přede vším. To můžete vidět na první pohled. Design budov a prostředí celkově je přesně takový, jaký bychom od tomto období očekávali. Nejednomu z vás se určitě vybaví domy z Kingdom Come, které v tomto ohledu také postupovalo velmi věrně. Budování bude ovšem jen jednou ze složek hratelnosti Manor Lords. Chce to správné rozložení obchodní a průmyslové čtvrti. Nesmíme zapomenout také na prosperující farmaření. Na všechny činnosti je nutno zajistit dostatek pracovníků a jejich výtvory pak za dobrou cenu prodat. Nesmíte to ale s aktivitou příliš přehnat, protože to může ovlivnit okolní přírodu. Neustálé rozšiřování města od vás může odehnat divokou zvěř.

Sand Land Datum vydání: 26. dubna

26. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X O Dragon Ballu jste určitě již někdy slyšeli. Není to ale ani zdaleka jediný svět, který Akira Torijama za svůj život vytvořil. Právě i Sand Land patří do jeho tvorby. Tento písečný svět obývají lidé a démoni, ale je tady jedna věc, která obě skupiny spojuje – žízeň. Všichni trpí na nedostatek vodních zásob. Démonický princ Beelzebub, který je zároveň hlavní postavou, se pokusí tuto situaci vyřešit. Herní Sand Land je akční RPG, kde Beelzebub cestuje se svým pobočníkem Thiefem a neohroženým šerifem Raem. Podle staré legendy se kdesi v poušti ukrývá pramen, který by dokázal ukojit žízeň všech lidí i démonů. Nikomu se ho ale nedaří najít, a tak se tohoto úkolu chopí sám princ démonů. Nedlouho po začátku jeho dobrodružství se docela změní jeho vnímání světa, protože na konci pouště objeví úplně novou říši. Po poušti a ostatních krajinách budeme cestovat v různých vozidlech, která zároveň poslouží i v boji. Jejich vlastnosti si budeme moci upravovat různými součástkami, ať už je to motor, karoserie nebo zbraňový arzenál.

Stellar Blade Datum vydání: 26. dubna

26. dubna Platformy: PlayStation 5 Korejské studio Shift Up nás na konci dubna vezme do alternativní budoucnosti, kdy lidstvo muselo opustit Zemi kvůli invazi mimozemských vetřelců zvaných Naytiba. Ani přes prvotní porážku ale nechtějí nechat svůj domov ležet ladem, a tak plánují mise na obnovu kontroly nad planetou. Mezi bojovníky, kteří jsou zpět na Zemi vysláni, patří i naše hlavní hrdinka Eve. Stellar Blade bude rychlá hack’n’slash akce ve stylu Devil May Cry nebo Nier: Automata, ve které se budeme mimo řadových potvor bít také s velkými bossy. V průběhu hraní samozřejmě dojde i na nějaké to vylepšování Eveiných schopností, získávání silnější výbavy či nových vychytávek. Kromě hlavní zápletky nabídne také sérii vedlejších úkolů. Na Zemi totiž stále zůstávají zbytky lidstva a určitě mnoho z nich ocení naši pomoc. Z trailerů vypadá tato novinka graficky velmi dobře. Zrovna u tohoto žánru je ale také důležité, aby se hraní obešlo bez technických problémů. Jak na tom v tomto ohledu Stellar Blade je, si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. V obchodě PlayStationu už najdete hratelnou demoverzi, která vás provede tutoriálem a úvodní oblastí.

TopSpin 2K25 Datum vydání: 26. dubna

26. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Po 13 letech od vydání posledního dílu se vrací česká tenisová série TopSpin. Její letošní ročník má na svědomí studio Hangar 13 a nabídne soupisku oficiálně licencovaných hráčů a hráček. Je mezi nimi i jedna česká zástupkyně – Karolína Plíšková. Mezi další světově známá jména patří například Roger Federer, Serena Williams nebo Iga Swiatek. TopSpin 2K25 bude přístupný i pro nováčky. Vytrénuje vás sám John McEnroe. Jeho lekce byste si měli projít i v případě, že máte zkušenosti s předchozími díly. Základy hratelnosti sice zůstávají velmi podobné, ale tentokrát bude na kurtu hrát mnohem větší roli načasování. Na ukazateli přímo uvidíte, jestli jste raketou švihli příliš brzy nebo si na odpal máte na druhou stranu o moment počkat. Licencované jsou vedle hráčů také ty největší tenisové turnaje včetně Australian Open, Grand Slamu a řady dalších. Reputaci tohoto dílu ale může značně uškodit agresivní politika ohledně mikrotransakcí, která je jasně vidět už na řadě různých edicí, které si můžete předobjednat. Právě kvůli tomu dlouhodobě sportovky od 2K sklízejí kritiku, takže doufáme, že v tomto případě to bude jinak.

Braid Anniversary Edition Datum vydání: 30. dubna

30. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, iOS, Android Logická plošinovka Braid se považuje za jednu z her, která se zasloužila o spuštění masivní vlny indie projektů na začátku minulého desetiletí. Jonathan Blow si společně se svým týmem připravil její výroční edici. Není to ovšem jen jednoduchý port, se kterým by se dostala na moderní platformy. Vylepšení doznala samotná grafika, hratelnost a můžete se těšit i na hromadu nového obsahu. Vzhledem k tomu, že originální verze běžela maximálně v 720p, tak na dnešních obrazovkách s mnohonásobně vyšším rozlišením už ostře opravdu nevypadá. Tvůrci ji sice už během vývoje kreslili ve vyšší kvalitě, ovšem nepočítali s tím, že doba půjde tak rychle kupředu a hráči budou běžně používat 4K či vyšší rozlišení. Proto grafiku kompletně překreslili a rovnou přihodili i řadu nových animací. Ty z vás, kteří Braid hráli při původním vydání, čekají další milá překvapení. Během hrátek s časem narazíte na spoustu nových úrovní. Pokud by vás zajímalo víc z pozadí vývoje, tak součástí výroční edice bude také 15 hodin komentáře přímo od tvůrců, který vás bude doprovázet během hraní.