Které hry vyjdou v květnu 2024: Ghost of Tsushima na PC, Formule 1, MotoGP, Hellblade 2 a další

Že nebude v květnu co hrát? Ani náhodou! Vycházet bude řada menších zajímavých projektů a nabídka určitě potěší také fanoušky závodů.

MotoGP 24 Datum vydání: 2. května

2. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Herním motorkám se v posledním ročníku zadařilo. Studio Milestone se bude snažit na svůj úspěch letos navázat dalším vylepšováním, přičemž základ opět budou vedle MotoGP tvořit také oficiální licence soutěží Moto2, Moto3 a MotoE World Championship. V každé z nich samozřejmě uvidíte tváře svých oblíbených jezdců. V kampani si můžete prožít celou sezónu, ale oproti minulým ročníkům bude tentokrát zážitek méně předvídatelný. Nejslavnější jezdci totiž mohou zamířit do stájí, kde byste je nečekali. V novém systému přestupů budou hrát roli také fiktivní sociální sítě, kde si fanoušci budou mezi sebou šuškat o možných přestupech. Na změny narazíte i během samotných závodů. Každý z nich budou pečlivě sledovat stewardi, kteří závodníky náležitě potrestají nebo upozorní na chyby během jízdy. Vedle klasické penalizace může také nastat situace, kdy budete muset pustit soupeře před sebe. Při online hraní pak narazíte na nový mód LiveGP, kde se s ostatními poperete o umístění v žebříčku šampionátu.

Indika Datum vydání: 2. května

2. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Tenhle surrealistický příběh s ruskou jeptiškou v hlavní roli si získal pozornost už při vydání demoverze během posledního Steam Next festivalu. Na pár dní vychází Indika v plné verzi a my tak uvidíme kompletní podobu spojení reality a vizí z jiného světa v zasněženém prostředí. Děj se odehrává v minulém století a mladou jeptišku během něj bude doprovázet sám ďábel. Indika se snaží objevit hlavně sebe samu. Aby dosáhla svého cíle, musí se dostat přes překážky obestřené logickými hádankami. I když prostředí hry připomíná reálný svět, tak se nalézáme v jakési realitě za pokřiveným zrcadlem, a právě tady se běžné věci střetávají s náboženskými tématy. Námět by se hodil k hororovce, ale Indika do tohoto žánru nepatří. Místo toho ji autoři prezentují jako příběhovku v kombinaci s logickou hrou. Atmosféru ale dokáže navodit velmi nepříjemnou už svým tématem. Zároveň má ale být kombinací komedie a tragédie. V těchto směrech se prý tvůrci inspirovali romány spisovatelů Michaila Bulgakova a Fjodora Dostojevského.

Endless Ocean Luminous Datum vydání: 2. května

2. května Platformy: Nintendo Switch Prozkoumat všechny krásy podmořského světa se zatím lidstvu nepovedlo. V minulosti jsme ale měli možnost několikrát do podvodní říše nahlédnout i z pohodlí domova, mimo jiné díky sérii Endless Ocean. Její pokračování s podtitulem Luminous se chystá na Switch a během proplouvání skrz nekonečný oceán budeme moci objevit přes 500 živočišných druhů. K průzkumu je tady toho opravdu hodně. Ponoříme se do vod fiktivního Zahaleného moře, kde kromě rybiček, korýšů a další podvodní fauny, se kterou se můžeme setkat v realitě, narazíme také na dávno vyhynulé druhy a dojde i na pár takových, které známe maximálně z pohádek a mýtů. Za důkladný průzkum dostáváte penízky, se kterými si můžete vyzdobit svého potápěče nebo si pořídit další vychytávky. Endless Ocean je hlavně relaxační záležitost. Chvíle odpočinku si můžete užít i s dalšími hráči. Luminous totiž nabízí i multiplayer, kdy se do potápění může pustit až 30 hráčů najednou.

V Rising Datum vydání: 8. května

8. května Platformy: PC (PlayStation 5 později) Upírský survival V Rising vyšel v předběžném přístupu před necelými dvěma lety. Hned začátkem května si budeme moci zahrát verzi 1.0, která toho do už tak rozsáhlé hry celkem dost přidává. Svoje temné dobrodružství ale každý bude muset začít od úplného začátku. Postup z předběžného přístupu se do plné verze totiž nepřenáší. Už od počátku si budete všímat změn. Nová verze přepracovává fungování magie a přidává nové zbraně spolu s dalším vybavením. Není to ale jen o akci, je také potřeba si vybudovat bytelnou základnu, kde se budete moci ukrývat před spalujícím sluncem, které žádnému upírovi nesvědčí. Na jednu novinku narazíte vlastně ještě před začátkem přežívání. Nově ve V Rising najdete volbu obtížnosti - relax, normální a brutální. Na ten největší přídavek ale narazíte až po delším hraní. Herní svět se totiž rozroste o zónu Ruins of Mortium, kde budete narážet na dynamické události. Nepřátelé tady budou řádně tuzí, takže je na místě se pořádně připravit. Vývojáři si navíc připravili spolupráci s legendární značkou Castlevania. Díky tomu jedním z nepřátel našeho vampýra bude také Simon Belmont.

Animal Well Datum vydání: 9. května

9. května Platformy: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch Nedivili bychom se, pokud byste si při pohledu na Animal Well mysleli, že se nám do výčtu nových her přimíchala trocha retra. Opak je ale pravdou, tahle novinka se inspiruje klasikami žánru logických skákaček a rovnou na něm staví celou metroidvanii. Podíváme se tedy do otevřeného světa plného tajemství, ale abychom ho prozkoumali celý, bude potřeba najít všechny unikátní schopnosti. V hlavní roli je kus slizu, který se jednoho dne zrodil v květině. Při cestování světem Animal Well narazíte na spoustu roztodivných tvorů, někteří podají pomocnou ruku, jiným byste se měli vyhnout. Nepřátelům se opravdu do cesty stavět nechcete, protože nemáte moc možností k ofenzivě ani k obraně. Vaší hlavní zbraní je precizní skákání a řešení logických problémů, které jsou rozeseté v každé části světa. Celou hru má na svědomí jediný vývojář. Po vzoru retro her i tady platí, že vás nikdo nebude vodit za ruku. Máte naprostou volnost v tom, jak budete svět prozkoumávat a jak použijete předměty, které se vám podaří nasbírat. Vydání Animal Well je navíc pouze začátek. Hráči se mají těšit na hledání nových skrytých hádanek ještě několik dalších let.

Little Kitty, Big City Datum vydání: 9. května

9. května Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch To, že kočky táhnou, jednoznačně dokázalo před pár lety Stray. Little Kitty, Big City sice není tak velký projekt, ale jistě se mu zadaří u stejné sorty hráčů. V hlavní roli je černá kočička, která při válení se na parapetu spadla dolů na ulici a ocitla se sama v ulicích města s nepřeberným množství možností a míst k prozkoumání. Možná by se mohla rovnou vrátit domů, ale to by přece nebylo žádné dobrodružství. Proto můžete vlastním tempem prozkoumat okolí a dělat různé aktivity ze svého seznamu poznámek. Ty většinou zahrnují otravování života místního obyvatelstva. V tomto směru se jednoznačně autoři inspirovali u výborné oddechovky Untitled Goose Game. Vedle lidí během svého průzkumu potkáte také další zvířátka, ať už to jsou další různobarevné kočky nebo rovnou jiné druhy. Některé s vámi prohodí pár mňouknutí, občas ale narazíte i na pěkně otrávené potvory. A proč vůbec něco dělat? Jako správná kočka se můžete prostě jen vyvalit na sluníčku a pospávat si, jako by se nic nedělo.

Homeworld 3 Datum vydání: 13. května

13. května Platformy: PC Že by už? Třetí díl strategické sci-fi série Homeworld je jednou z těch her, které měly vyjít už několikrát, ale vždy těsně před avizovaným datem přišel další odklad. Nyní to ale vypadá nadějně a opět bychom se tedy měli vydat do vesmíru, kde budeme válčit a bojovat v reálném čase ve vzduchoprázdnu. I když se můžete zkusit s dalšími frakcemi domluvit, bitvám se nevyhnete. Během boje máte strategizování plně pod kontrolou. Můžete zkusit proti letce vyslat svoji největší loď s masivními štíty posetou těmi nejsilnějšími palnými věžemi. Někdy se ale více vyplatí překvapit nepřítele ze zálohy, když prolétá mezi ruinami dávno zaniklé civilizace. V kampani si vedle bojů a správy základny prožijeme také příběh, který je další kapitolou celé série, ale funguje i sám o sobě. Galaxie se dlouho po závěru druhého Homeworldu těšila hojnosti díky síti hyperprostorových bran, které neuvěřitelně usnadnili cestování a zásobování. Tento systém ale nyní začal selhávat, kvůli čemuž kolabuje úplně všechno. K této záhadě, která ohrožuje budoucnost vesmíru, se přidává hrozba v podobě Karan, která k dosažení svých cílů využívá náboženský vliv.

Braid: Anniversary Edition Datum vydání: 14. května

14. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, iOS, Android Dubnové datum tvůrci nakonec nestíhali, a tak se nám vylepšený Braid dostane do rukou až v květnu. Tato logická plošinovka se považuje za jednu z her, která se zasloužila o spuštění masivní vlny indie projektů na začátku minulého desetiletí. Jonathan Blow si společně se svým týmem připravil její výroční edici. Není to ovšem jen jednoduchý port, se kterým by se dostala na moderní platformy. Vylepšení doznala samotná grafika, hratelnost a můžete se těšit i na hromadu nového obsahu. Vzhledem k tomu, že originální verze běžela maximálně v 720p, tak na dnešních obrazovkách s mnohonásobně vyšším rozlišením už ostře opravdu nevypadá. Tvůrci ji sice už během vývoje kreslili ve vyšší kvalitě, ovšem nepočítali s tím, že doba půjde tak rychle kupředu a hráči budou běžně používat 4K či vyšší rozlišení. Proto grafiku kompletně překreslili a rovnou přihodili i řadu nových animací. Ty z vás, kteří Braid hráli při původním vydání, čekají další milá překvapení. Během hrátek s časem narazíte na spoustu nových úrovní. Pokud by vás zajímalo víc z pozadí vývoje, tak součástí výroční edice bude také 15 hodin komentáře přímo od tvůrců, který vás bude doprovázet během hraní.

The Rogue Prince of Persia Datum vydání: 14. května

14. května Platformy: PC Poslední příběh o perském princi jsme dostali docela nedávno. Proto je celkem překvapivé, že tady máme další, i když velmi odlišnou variantu. Ubisoft svoji značku půjčil týmu Evil Empire, který slavil úspěchy díky výborné rogue-lite akci Dead Cells a své zkušenosti z tohoto žánru hodlají přenést i do The Rogue Prince of Persia, který nejdříve vyjde v předběžném přístupu pouze na PC. Na pohled vypadá princ tentokrát zase úplně jinak. Tvůrci si vybrali pestrobarvený komiksový styl. Tím nejdůležitějším ale bude hratelnost, která se točí okolo akrobatických schopností a rychlých soubojů. I když jde o 2D skákačku, hraje tady roli i 3D element. Princ totiž umí běhat nebo se odrážet od zdí na pozadí scény. Všechny své dovednosti ale nebude mít od začátku. Jak je pro tento žánr typické, postavu budeme vylepšovat s každým dalším průchodem. A vzhledem k tomu, že půjde o rozpracovanou verzi, tak některé vyhcytávky do hry budou přibývat až s budoucími updaty. Zatím je plán takový, že The Rogue Prince of Persia stráví v předběžném přístupu minimálně rok.

Men of War II Datum vydání: 15. května

15. května Platformy: PC Série válečných strategií Men of War má několik samostatných dílů, ale ten plnohodnotný s číslovkou v názvu neměl zrovna nejlehčí vývoj. Studio Best Way, které vytvořilo celou značku, pochází z Ukrajiny, takže bylo jasné, že kvůli tamní válce nebudou stíhat původní plány. Až nyní se tak budeme moci opět pustit do pořádných druhoválečných bitev v reálném čase. Hlavním tahákem Men of War II je trojice příběhových kampaní a vylepšování hratelnosti v každém směru. Bojovat budeme na východní i západní frontě. S Američany prožijeme vylodění v Normandii, jako důstojník Wehrmachtu budeme svědky ústupu do Berlína a na straně Sovětů se pokusíme udržet nápor na východu. Vývojáři se chlubí věrným zachycením historických událostí, čemuž mají dopomoci i propracované jednotky, které se liší u každé strany. Chtějí také svoji hru udělat přístupnější nováčkům, takže pokud patříte mezi nezkušené stratégy, můžete si zapnout nastavení, která vám hraní trochu ulehčí. V online bitvách proti ostatním hráčům už se ale budete muset spoléhat jen sami na sebe.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut Datum vydání: 16. května

16. května Platformy: PC V rámci rozšiřování působiště PlayStationu na další platformy se na PC dostane opravdu skvělá chuťovka. Příběh Džina Sakaje, který se snaží ubránit svoji domovinu před mongolskou invazí, se jednoznačně řadí mezi nejlepší akční adventury s otevřeným světem. Ostrov Cušima má nezapomenutelnou atmosféru, a pokud máte dostatečně silnou sestavu, uvidíte ho v opravdu krásné grafice. PCčkáři mají tu výhodu, že Ghost of Tsushima budou mít rovnou se vším všudy. Do toho spadá i větší rozšíření na ostrově Iki, které do hry přibylo až s vydáním Director’s Cut verze. Díky tomu můžete samurajováním strávit pěkným pár hodin navíc. A ani v této verzi nepřijdete o multiplayerovou odnož Legends, kdy se v partě o čtyřech hráčích můžete pustit do samostatných misí. Výhodou je, že tady funguje cross-play s PS5 i PS4. Jak už to u portů bývá zvykem, budete moci využít všech možných moderních technologií. Mezi ně spadá DLSS 3 od Nvidie, FSR 3 pro karty AMD a přidává se také Intel XeSS. S Nvidií ještě k tomu mezi nastavení přibyde DLAA a Reflex. Předchozí port exkluzivity z PlayStationu, což byl druhý Horizon, se povedl opravdu na jedničku, tak snad podobně hladké vydání si prožije i Ghost of Tsushima.

Song of Conquest Datum vydání: 20. května

20. května Platformy: PC O následování odkazu série Heroes of Might & Magic se pokoušela řada modernějších projektů. Song of Conquest očividně sortu fanoušků tohoto stylu strategií dokázal oslovit, na Steamu má po dvou letech v předběžném přístupu velmi kladná hodnocení. Nebude to trvat dlouho a uvidíme, jak to podle vývojářů má vypadat v plné parádě. Chystá se totiž vydání ve verzi 1.0. Čekají vás boje na hexagonových polích, cestování po mapě a také správa vlastního panství. Pokud by vám náhodou nestačila základní nabídka, je k dispozici editor, ve kterém si můžete navrhnout vlastní dobrodružství. A nemusíte na to být sami. Místo nepřátel ovládaných umělou inteligenci můžete ke hře pozvat kamarády. Vydání verze 1.0 znamená vedle nejrůznějších oprav a vylepšení také novou porci obsahu. Vývojáři každopádně vyzdvihují to, jak se jim podařilo vylepšit umělou inteligenci a uživatelské rozhraní tak, aby si hráči bitky užívali ještě víc. K tomu navíc dostanete zbrusu novou kampaň, ve které hlavní roli sehraje Barya, pouštní národ, který nedá dopustit na zlato a střelný prach.

Playing Kafka Datum vydání: 21. května

21. května Platformy: PC, Android, iOS Studio Charles Games z Univerzity Karlovy má za sebou už několik povedených projektů. Playing Kafka je další skvěle vypadající novinkou, která zpracovává rovnou trojici knih světoznámého spisovatele Franze Kafky. Konkrétně jde o Proces, Zámek a Dopis otci. Tento párhodinový zážitek bude navíc dostupný zcela zdarma. Aby vše sedělo tak, jak autor děl zamýšlel, konzultovali tvůrci vývoj s odborníky na spisovatele a s pražským Goethe-Institutem. Hlavními tématy hry jsou odcizení od společnosti a rodinné problémy. To vše je zabalené do výpravné adventury s interaktivním prostředí, kde budeme řešit logické hádanky. Playing Kafka se rozjíždí hned z úvodu, kdy vás zatknou i přesto, že jste nic špatného neudělali. Skvělou zprávou je, že tato hra nabídne na všech platformách kompletní český překlad včetně dabingu. Uslyšíte hlasy několika známých herců, přičemž hlavních rolí se v něm chopili Jaroslav Plesl a Jana Stryková.

Paper Trail Datum vydání: 21. května

21. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Hry od nezávislých tvůrců jsou častokrát postavené na jedné jednoduché mechanice, ale pracují s ní tak dobře, že se člověk nestačí divit. Paper Trail pracuje s prostým ohýbáním papíru, na kterém je nakreslené celé herní prostředí. Abyste zvládli dovést hlavní hrdinku až do cíle, musíte jí správně poskládat cesty a překonat tak všechny překážky. Paige, která si střihla hlavní roli, se vydává poprvé sama do světa. Jako začínající akademička je odhodlaná pokračovat ve svém studiu. Cestování je ale mnohem náročnější, než si představovala. Proto jí podáme pomocnou ruku. Kromě ohýbání prostředí budeme posouvat a otáčet různými plošinkami. Paper Trail vám navíc dává naprostou volnost v řešení logických hádanek. Většinou neexistuje jen jedno správné řešení, a tak k problémům můžete přistupovat vlastním stylem. Pokud vás tento koncept zaujal, ale nejste si jisti, jestli by vás hraní bavilo, můžete si Paper Trail zdarma osahat v demoverzi, která už je venku.

Senua’s Saga: Hellblade 2 Datum vydání: 21. května

21. května Platformy: PC, Xbox Series S|X Na pokračování Senuina temného příběhu čekáme už dlouho. Díky dostatečnému množství času si alespoň studio Ninja Theory mohlo dát na tvorbě záležet a posunulo už tehdy výborně vypadající grafiku na ještě vyšší úroveň. I ve druhém díle bude nedílnou součástí Hellblade také audio, díky kterému se hráč lépe vcítí do hlavní hrdinky a jejích problémů. Senua už je na tom sice lépe, ale pořád se nedokázala zbavit hlasů ve své hlavě a dalších šrámů na duši. Už ale nebloudí podivným světem, místo toho prozkoumáme Island, který vývojáři věrně přenesli do své hry. Vydáváme se po stopách Vikingů, kteří mají na svědomí smrt našich blízkých. Chybět nebude ani brutální akce, kdy vás i ten nejobyčejnější pěšák může pokořit, pokud nebudete dávat dobrý pozor. I v těchto momentech vývojáři posunuli laťku výš. Postavy nejsou během soubojů naanimované běžně. Místo toho je zpracované vše přes motion capture, aby střety vypadaly co možná nejvěrněji. Stejně jako u prvního dílu ale i tentokrát platí, že jde hlavně o zážitek a podle slov vývojářů ho zvládnete projít ani ne za 10 hodin. Jako bonus pak bude Hellblade 2 obsahovat také české titulky.

System Shock Datum vydání: 21. května

21. května Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X System Shock se do historie zapsal jako průkopník v žánru sci-fi RPG. Dnes už jeho vlastnosti nepůsobí tak převratně a je pro nováčka docela složité se do již letité verze hry dostat. Vývojáři z Nightdive Studios ale první díl kompletně předělali do moderní podoby a loni při vydání PC verze sklidili velmi pozitivní ohlasy. Nyní se tento remake chystá i na konzole. Umělá inteligence je dobrý sluha, ale zlý pán. SHODAN je toho jasným důkazem. Uvědomila si sama sebe a převzala kontrolu nad stanicí Citadela. Při pohledu na posádku byste těžko hledali člověka. Její členové jsou kyborgové a mutanti, které má SHODAN pod kontrolou. Hrozí zkáza celého lidstva a my jsme dost možná poslední nadějí na záchranu. Z trailerů to může vypadat, že je System Shock hlavně střílečka. Ve skutečnosti je to RPG každým coulem. Své vlastnosti postupně vylepšujete a je na vás, jestli se zaměříte na souboje nebo své zkušenosti raději investujete do hackování. Navíc musíte na většinu věcí přijít sami a nikdo vás nevede za ruku od otazníčku k otazníčku.

Paper Mario: The Thousand-Year Door Datum vydání: 23. května

23. května Platformy: Nintendo Switch Nintendo zase jednou vsází na jistotu. The Thousand-Year Door je totiž snad nejoblíbenějším dílem série Paper Mario, která se od klasické skákačky přiklání spíš k RPG. Zlotřilí X-Nauti si brousí zuby na poklad za těmito legendárními dveřmi. Mario se je snaží předehnat a s mapou v rukách, kterou mu svěřila Peach, se vydává napříč papírovým světem, kde potká nejednoho nového spojence. Souboje se odehrávají na jevišti, kde musíte co nejvíc oslnit své obecenstvo. To se vám podaří hlavně perfektním časováním svých útoků a vykrýváním těch nepřátelských. Mario ale nebude mít vše k dispozici hned od začátku. Postupem hrou své schopnosti vylepšuje, což mu dává další možnosti, jak během představení zazářit. Důležitou roli také hrají odznaky. Najdete tady i jeden speciální, se kterým vás při hraní bude doprovázet originální hudební doprovod z GameCube verze. Jinak to ale vypadá, že kromě vylepšení grafiky a soundtracku nepřišlo Nintendo s žádnými většími zásahy do původní verze. I tak je ale dobrá zpráva, že si tuto skvělou hru bude moci bez problému pořídit každý. Sehnat GameCube společně s Paper Mariem totiž není úplně jednoduché.

MultiVersus Datum vydání: 28. května

28. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Bojovka se všemi možnými postavami z portfolia Warner Bros si dala celkem dlouhou pauzu, ale na konci května se vrátí v plné síle, tentokrát už v plné verzi. Studio Player First Games předělalo a vylepšilo snad každou součást hry MultiVersus, díky čemuž by se z něj přeci jen mohla stát zajímavá alternativa k Super Smash Bros, které tomuto odvětví žánru bojovek stále vévodí. I když si MultiVersus zachovává stylizaci, tak novou verzi pohání nový engine. Vylepšení by měla být cítit hlavně na plynulosti hraní, čemuž pomůže také předělaný netcode. Ten má zajistit, aby se všechny akce při online hraní registrovaly bez jakýchkoliv problémů, což je jedna z nejdůležitějších věcí u her v tomto žánru. Pár změn přišlo i v ohledu hratelnosti. Vedle menších úprav má každý z bojovníků nový výpad, se kterým hráč může provádět další komba. Ohledně soupisky zatím nemáme veškeré informace. Měly by se vrátit všechny postavy z předchozí verze. Nebude tedy chybět Shaggy, Morty nebo LeBron James. Jistě ale dojde i na nováčky, přičemž se spekuluje, že jedním z nich bude Barbie.