Které hry vyjdou v únoru 2024: Suicide Squad, Final Fantasy VII Rebirth, Skull and Bones a další

Sice máme stále úvod roku, ale vydavatelé nás pomalu začínají zásobovat, jako by byla ta největší sezóna. Na své si přijdou milovníci retra, RPG i příběhovek.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash Datum vydání: 2. února

2. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Manga a její anime adaptace Jujutsu Kaisen v posledních letech nabrala na popularitě, a tak se není čemu divit, že své působiště zkouší rozšířit i na pole videoher. Bandai Namco ale v tomhle případě neriskuje ani v nejmenším a dělá přesně to, co mu fungovalo u jeho dalších velkých japonských značek. Cursed Clash totiž bude klasická arénová bojovka. Jak už u těchto her bývá zvykem, součástí Jujutsu Kaisen bude také několik úvodních příběhových kapitol, ve kterých se blíže seznámíte s hlavním hrdinou jménem Itadori Júdži. Známých tváří se ale na scéně objeví podstatně víc. Samozřejmě nebude chybět oblíbenec Satoru Godžó a řada dalších. Tím hlavním tady každopádně jsou arénové souboje. Hratelnost je trochu ozvláštněná tím, že na každé straně stojí dva bojovníci. Můžete tedy mezi sebou kombinovat a navazovat unikátní útoky každé postavy. S vydáním bude k dispozici pouze 15 hratelných postav. V budoucnu se má každopádně soupiska rozšiřovat skrz DLC.

Suicide Squad: Kill the Justice League Datum vydání: 2. února

2. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Brainiacovi to konečně vyšlo. Díky zákeřnému plánu se mu podařilo ovládnout mysl všech členů Ligy spravedlnosti. Teď už mu v ovládnutí celé Země nestojí žádné překážky. Nebo je to snad jinak? Když není spoleh na hrdiny, musíme se zase jednou spolehnout na záporáky, a kdo by se na takovou misi hodil lépe než Sebevražedný oddíl? V partě s Harley Quinn, kapitánem Boomerangem, King Sharkem a Deadshotem se pokusíme zabít pomatené superhrdiny. I když Kill the Justice League patří do stejného univerza jako arkhamský Batman, tak se hraje docela odlišně. Z temného Gothamu jsme se přenesli do světlejší Metropolis, kde budeme mezi budovami proskakovat s každým ze čtveřice nepořádníků díky všem možným vychytávkám. I když mají členové oddílu své ikonické schopnosti, tak se tentokrát více spoléhají na klasické zbraně. Kvůli tomu ze záběrů z hraní vypadá Suicide Squad více méně jako tuctová střílečka. Příběh si můžete projít sólo, ale jelikož tady máme čtveřici protagonistů, pro kooperaci v partě se Suicide Squad hodí víc. Společně si tak můžete projít příběh, který může kvalitu celé hry výrazně zvýšit, pokud se povede. No řekněte, kdy jste si to mohli rozdat se Supermanem či Flashem v roli záporáka? Jelikož je Kill the Justice League live service hra, tak do ní bude postupem času přibývat další obsah. Jako první přírůstek bude příběhová kapitola s hratelným Jokerem.

Persona 3 Reload Datum vydání: 2. února

2. února Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 Třetí Persona vyšla v minulosti už v několika různých edicích. Pro studio Atlus to ale nejspíš stále bylo málo, protože si pro fanoušky žánru JRPG připravili rovnou kompletní remake. Podle prvotních hodnocení se jim tento krok vyplatil, protože recenze si Reload nemohou vynachválit. Známý příběh o skryté hodině si tak můžete projít v doposud nejlepší formě. Vžijete se do role studenta, který zrovna přestoupil na jinou školu. Změna je to pro něj ale mnohem větší, než by kdy sám mohl očekávat. Shodou okolností se mu totiž podaří objevit hodinu skrytou mezi koncem a začátkem dne. Svět se během ní mění k nepoznání a s tím i hrdinovy vlastnosti. Důležitou součástí hry nejsou jen tahové souboje, ve kterých si můžete vyhrát s nejrůznějšími kombinacemi. Persona je také z velké části simulátorem běžného života, kdy navazujete vztahy s ostatními studenty, pomáháte jeden druhému nebo zkrátka jen společně trávíte čas. To samozřejmě jen do chvíle, než zase nastane čas na průzkum tajemné hodiny.

Foamstars Datum vydání: 6. února

6. února Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 Pokud jste předplatiteli služby PlayStation Plus, tak si tuhle multiplayerovou akci můžete od jejího vydání rovnou zdarma přidat do knihovny. Ve Foamstars vás čekají bitvy plné pestrobarevné pěny a šílených scén, kdy musíte týmu protivníků ukázat, kdo je tady ten nejlepší. I když Foamstars na první pohled mohou vypadat jako variace na Splatoon, tak je to ve skutečnosti trochu jinak. Ve většině herních módu jde totiž o to eliminovat nepřátelský tým místo toho, abyste pěnou svého týmu pokrývali co největší část mapy. Zrovna tenhle mód by se sem podle nás určitě hodil, nicméně v trojici prvotních módů půjde hlavně o kontrolu nad mapou či ukázání síly. Vývojáři vydání v PS Plus odůvodňují tím, že hned ze startu chtějí pomoci s tvorbou komunity fanoušků. Obzvlášť u občasných či nenáročných hráčů by to fungovat mohlo. Vzhledem k tomu, že s Foamstars počítají i do budoucna, jsou v přípravě další herní módy, mapy či postavy s unikátními schopnostmi.

Helldivers 2 Datum vydání: 8. února

8. února Platformy: PC, PlayStation 5 Super Země je opět v ohrožení. Jako její věrný občan samozřejmě na nic nečekáte a vydáváte se do akce proti mimozemským hrozbám všeho druhu, abyste se mohli domů vrátit s věhlasem a také slušnou peněžní odměnou. Tak jednoduché to ale nebude. Nepřátel je totiž jak hub po dešti, takže odražení slizounů zabere pěkně dlouhou chvíli. Druhý díl Helldivers na rozdíl od jedničky mění perspektivu. Namísto izometrického pohledu vše uvidíme z klasického pohledu třetí osoby. Opět ale platí, že se do akce můžeme pustit v partě čítající až čtyři hráče. Po splnění každé mise dostáváte odměny, které je nejlepší obratem investovat do lepšího vybavení, abyste se mohli přesunout k dobývání další planety. I když má být Helldivers 2 taktickou záležitostí, z dosavadních záběrů vypadá spíš přímočaře, kdy společně s ostatními členy jednotky sypete na nepřítele všechno, co zrovna máte u sebe. Na vyšší obtížnosti už to taková lebeda nebude.

Banishers: Ghosts of New Eden Datum vydání: 13. února

13. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Píše se rok 1695 a v Novém Edenu se děje cosi prapodivného. Místní obyvatelé jsou zasažení jakousi kletbou. Na průzkum těchto událostí se vydávají vymítači, kteří s nadpřirozenými úkazy mají nemalé zkušenosti. Je to právě Red a Antea, kteří se s kletbou uvězňující lidi mezi životem a smrtí musí vypořádat. Všechno se ale zkomplikuje už v začátcích jejich pátrání, kdy se sama Antea stane jedním ze zasažených duchů. I přes prokletí si Antea zachovává své vědomí, a tak i nadále může s Redem pokračovat v pátrání. Během své cesty narazí na spoustu dalších duchů a bude na vás, abyste posoudili, jaký bude jejich další osud. Rozhodnutí hrají v Banishers velmi důležitou roli. Příběh se větví na každém kroku, a i nevinná konverzace s běžným vesničanem může mít ve výsledku větší dopad. Za vývojem této hry stojí studio Don’t Nod, které můžete znát jako autory Life is Strange. Na rozdíl od jejich nejslavnější tvorby tentokrát k příběhu přidávají i akční souboje. Ne každý duch se s vámi chce bavit, stejně tak ani každý člověk není klaďas. V takových situacích bude možné kombinovat fyzické útoky Reda společně s Anteinými duchovními schopnostmi. Z našich prvotních dojmů to zatím vypadá velmi slibně a Banishers by mohli být černým koněm úvodu letošního roku.

Tomb Raider I – III Remastered Datum vydání: 14. února

14. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Po poslední akvizici studia Crystal Dynamics je to s novým pokračováním série Tomb Raider nejisté. Místo něj si ale zatím můžeme připomenout naprosté klasiky, díky kterým si lovkyně pokladů Lara Croft získala fanoušky už v dobách prvního PlayStationu. Ve spolupráci s Aspyrem vznikly vylepšené verze prvních tří dílů, které si udržují dojem originálu, ale dělají hraní o poznání příjemnější pro nové hráče. V tomto balíku najdete trojici původních dílů včetně všech tajných úrovní a rozšíření. Grafická vylepšení se pak netýkají jen vyššího rozlišení. Při prvním pohledu na ukázky je jasné, že byla pořádně vytažena kvalita textur a nasvícení prošlo kompletní předělávkou. Pokud vám ale novinky neštymují, můžete si každý díl přepnout do původní podoby. Jsme zvědaví, jestli dojde i na vylepšení ovládání. Nebudeme si nic nalhávat, z dnešního pohledu se původní Tomb Raidery hrají vcelku krkolomně. Snad se v tomto ohledu dostane Laře větší péče, než kterou loni věnovalo Konami Snakeovi v Master kolekci série Metal Gear Solid, kterou by se rozhodně inspirovat neměli.

Mario vs. Donkey Kong Datum vydání: 16. února

16. února Platformy: Nintendo Switch Na Switchi se v únoru vrátíme k jedné z největších klasik. Když se poprvé na scéně objevil Donkey Kong, sehrál roli záporáka. Stejně to je i v této logické skákačce, které původně vyšla na handheld Game Boy Advance v roce 2004. Opičák ukradl všechny Mariovy postavičky, a tak se skrz více než 130 úrovní musíme prokousat hádankami a získat je všechny zpět. Nenechte se zmást, tohle není ani zdaleka další klasická hopsačka s Mariem. Jsou tady jasně nastavená pravidla a Mario si nemůže poskakovat, jak se mu zachce. Musíte zapojit své mozkové závity a vyřešit hádanky skrz využívání pomůcek v prostředí úrovní. Pokud jste hráli originál, tak vás tady i tak čeká pár nových překvapení. Součástí této verze je i několik dodatečných světů plných hádanek. Další novinkou je pak možnost hraní v kooperaci. Pokud si nevíte rady, není nic jednoduššího než si přizvat pomocníka. Je ale velká škoda, že ani tentokrát Nintendo nemyslelo na online hraní, a tak si multiplayer můžete užít pouze lokálně na jedné konzoli.

Skull and Bones Datum vydání: 16. února

16. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Trvalo to téměř dekádu, ale Ubisoft přeci jen chystá vypustit do světa svoji pirátskou multiplayerovku, ve které budeme brázdit moře a oceány jako kapitán neohrožené posádky. Na tuto pozici se ale nejprve musíme vypracovat. Začínáme jako sólo pirát s rozpadající se kocábkou. Bude to chtít trochu snahy, než se budete moci prohlásit za neohroženého pirátského vládce. Vedle loupení, hledání pokladů nebo námořních bitev s ostatními hráči, vás také čeká správa vlastního ostrůvku. I pirát někde musí občas složit hlavu a odpočinout si na pevnině. Vedle domova základna bude sloužit také pro výrobu materiálu pro vylepšování vaší lodi, která je stěžejní součástí úspěchu. Skull and Bones má nabídnout velké množství endgame obsahu, takže bychom se neměli nudit ani po dohrání základních příběhů. Ubisoft ale také plánuje přidávání sezónního obsahu, se kterým přijdou další tematické úkoly a kosmetické doplňky vždy doprovázené tváří světoznámého piráta či pirátky.

Bandle Tale: A League of Legends Story Datum vydání: 21. února

21. února Platformy: PC, Nintendo Switch Bandle Tale je poslední singleplayerová hra z univerza League of Legends, která nás do budoucna čeká. Studio Riot Games totiž ukončilo fungování svého malého vydavatelství Forge, skrz které půjčovalo svoji licenci studiím třetích stran. Je to smutná zpráva vzhledem k tomu, jak je svět Runeterry zajímavý, ale alespoň se do něj můžeme podívat ještě jednou v tomto odpočinkovém pohádkovém zážitku. Podíváme se do Bandle City, tajemného místa, které je domovem pro roztomilé yordly. Za jednoho takového pidižvíka si sami zahrajeme. V naší domovské Yarnville se nám sice líbí, ale neubráníme se pokušení z objevování toho, co leží za hranicemi vesnice, a tak se vydáváme na dobrodružství. Tahle výprava ale nakonec nebude tak pohodová, jak by se zprvu mohlo zdát. Nedlouho po odchodu se totiž připleteme do událostí, které způsobí rozpad portálu. Nastává chaos, který se pokusíme urovnat naším uměním pletací magie. Jelikož patří Bandle Tale do žánru RPG, dojde i na trochu akce, vylepšování či vyrábění výbavy. Samozřejmě ani tentokrát nepřijdete o známé tváře z League of Legends. Objeví se například Veigar nebo Corki.

Last Epoch Datum vydání: 21. února

21. února Platformy: PC Tohle povedené akční RPG od Eleventh Hour Games jste už pár let mohli hrát v rámci předběžného přístupu na Steamu. Nyní se ale konečně chystá vydání verze 1.0. I když to může znít tak, že hra nyní bude kompletní, vývojáři plánují přidávat novinky v rámci cyklů každých několik měsíců, aby i hráči s desítkami hodin strávenými ve hře měli co dělat. O co že vlastně jde? Pokud máte rádi Diablo, ale je to na vás moc velká arkáda, Last Epoch vás nechá si svoji postavu uzpůsobit podle svého opravdu do detailu. Chopit se můžete jedné z 15 unikátních herních tříd, přičemž každá z nich má vývojový strom čítající přes 100 různých položek. Do toho spadají pasivní vlastnosti i funkční kouzla. V příběhu pak hraje důležitou roli cestování časem. Navštívíte různé časové úseky světa Eterra a pokusíte se tak zachránit jeho budoucnost. K tomuto cíli ale vede dlouhá cesta, na které svého hrdinu můžete vycepovat podle svého v každém směru.

Pacific Drive Datum vydání: 22. února

22. února Platformy: PC, PlayStation 5 Pacific Drive se do žánru rogue-lite pokouší přinést zase trochu svěžího vánku. Akci totiž kombinuje se závodní hrou, kdy se se svým kombíkem snažíte ujíždět záhadné bouři, zatímco musíte v opuštěných staveních sbírat vše, co najde nějaké využití ať už při vylepšování auta nebo třeba při obchodování. Vše vidíte z pohledu první osoby, což dělá zážitek z jízdy ještě intenzivnější. O své auto se musíte starat jako o svého nejlepšího kamaráda. Na nic jiného se v této nebezpečné situaci totiž nemůžete spolehnout. Jen jeho dobrý stav vám zaručí, že při další výpravě se opět vrátíte zpět do své domovské garáže. V zóně, kde se naneštěstí momentálně nacházíte, prováděla organizace ARDA jakési experimenty a dost možná má na svědomí právě i ničivou bouři, která vás pronásleduje na každé výpravě. Zároveň po sobě ale zanechala další své pokusy a vynálezy. Ty by se naopak daly využít pro váš prospěch. Nejdřív je ale v opuštěných pustinách budete muset najít.

Sons of the Forest Datum vydání: 22. února

22. února Platformy: PC Na ostré vydání z předběžného přístupu se připravuje také hra o přežití Sons of the Forest. Její tvůrci tak drží slovo a verzi 1.0 vydávají rok po prvotní betě. Už v průběhu měsíců se obsah rozrůstal, ale až nyní si budete moci projít kompletní příběh se vším všudy. Stejně tak přibydou i některé dodatečné funkce. Do přežívání se můžete pustit v kooperaci. Vaše možnosti, co všechno můžete dělat, se oproti původnímu Forestu výrazně rozrostou. To se týká výroby, stavění i souboje s kanibaly a dalšími potvorami, které ve zdejším lese můžete potkat. Přitom máte naprostou svobodu v tom, co budete dělat. I když máte jasně danou misi, nic vás nežene k tomu, abyste se do jejího plnění pustili co nejdřív. Ono to vlastně ani nejde, protože bez pořádné přípravy nemáte šanci přežít. Mutanti vám budou dělat ze života peklo každý den. Druhů mutací je velké množství a každý má jinou slabinu. Na některé je lepší vytáhnout sekeru, jindy si neporadíte bez pistole. Tentokrát do svého přežívání musíme započítat i změny ročních období. Na zimu je potřeba připravit pořádné zásoby. Jaro a léto je zase sezóna lovu, ale musíte pamatovat na to, že nejste jediným, kdo se na lov vydává.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake Datum vydání: 28. února

28. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Příběh dvojice bratrů, kteří se snaží zachránit svého umírajícího otce, můžete znát už z roku 2013. Jeho autoři usoudili, že je to dobrodružství natolik dobré, že si zaslouží kompletní předělávku pro moderní platformy, a tak si ho na konci února budeme moci zahrát ve vylepšené grafice a s několika novými funkcemi. Tou nejzásadnější je možnost hraní v kooperaci. Původně totiž platilo, že hratelní jsou sice oba bratři, ale ovládá je jeden hráč, každého skrz jednu páčku na gamepadu. Tahle možnost zůstává, ale zároveň se k vám bude moci připojit kamarád, který se zhostí role jednoho z nich. Kromě toho vývojáři slibují také další novinky a tajemství, které ale nechtějí odhalovat. Lepší bude, když na ně přijdeme sami. Zápletka jako taková nicméně znalého fanouška nepřekvapí. Společně s bratry se pokusíme nalézt živou vodu. Jelikož je to jejich poslední šance na úspěch, jsou schopni pro její získání udělat cokoliv. Musejí společně kombinovat své dovednosti, aby překonali každou překážku. Někdy ale ani to nestačí. Naštěstí se jim v těch nejhorších chvílích dostane pomoci od obyvatel zdejšího lesa.

Star Wars: Dark Forces Remaster Datum vydání: 28. února

28. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Studio Nightdive má za sebou úctyhodnou porci předělávek klasických stříleček z přelomu tisíciletí a nevypadá to, že by mělo s vylepšováním dalších klasik přestávat. Tentokrát se jim do rukou dostalo Star Wars: Dark Forces, ve které se v roli jednoho z rebelů pokusíme infiltrovat do Impéria a ukončit jejich plány na ovládnutí každého koutu vesmíru. Pro vývoj byl opět použitý KEX engine, skrz který je možné starší tituly vylepšovat a zajistit, aby na moderních systémech bez problému běžely v rozlišení 4K při 120 FPS. Aby se na pobíjení Stromtrooperů koukalo o něco lépe, tak se vylepšení dočkaly také textury, nasvícení a styl renderování. Již tradičně nechybí ani přepracované ovládání odpovídající dnešním standardům včetně podpory ovladačů. Znalci i nováčci klasických FPS či Star Wars univerza tak mají opět důvod si projít příběhem s Kylem Katarnem v hlavní roli. Společně s ním odhalíte projekt Dark Trooperů, které Impérium hodlá použít jako své další eso v rukávu.