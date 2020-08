Kteří hrdinové se chystají do Avengers? Fanoušci už se dostali k několika jménům

Na PlayStationu 4 beta Marvel's Avengers už nějakou chvíli běží. PC hráči se však dočkali až tento víkend. Pár dní stačilo k tomu, aby šikovní fanoušci vydolovali ze souborů informace, o které se vývojáři ještě nechtěli podělit, a pochlubili se s nimi na Redditu. Konkrétně by se mělo jednat o seznam hratelných postav, které do hry mají zamířit v rámci bezplatných updatů.

Už máme oficiálně potvrzeno, že prvním hrdinou, který se do party přidá až dodatečně, je lukostřelec Hawkeye. Také víme, že exkluzivně na PlayStationu si budeme moci zahrát za Spider-Mana. Nalezený seznam je každopádně mnohem obsáhlejší.

Ant-Man

Black Panther

Captain Marvel

Doctor Strange

Falcon

Kate Bishop

Mar-Vell

Mockingbird

Quake

Scarlet Witch

She-Hulk

Vision

War Machine

Wasp

Winter Soldier

Většinu jich můžete znát z filmových adaptací. Je tady ale i pár jmen, která se na stříbrném plátně neobjevila. Například She-Hulk je ženská verze Hulka. Jennifer Walters se jí stala poté, co dostala transfuzi od svého bratrance - Bruce Bannera. Kate Bishop pak jde ve stopách Hawkeye.

Tahle Quake nemá nic společného se studiem id Software. Je to agentka S.H.I.E.L.D.u, která se objevila v seriálu Agents of S.H.I.E.L.D.. Vypadá to, že vývojáři budou alespoň u prvních nadcházejících hrdinů vsázet na jistotu, takže volí ty, které fanoušci dobře znají. Rozhodně bychom se ale nezlobili, kdyby dostali prostor i méně známé tváře.

Od fanoušků také přicházejí poznámky s tím, že se ve finále nemusí jednat o hratelné postavy, což je pravda. Zatím žádnou z výše uvedených nemáme oficiálně potvrzenou, takže je prozatím berte s rezervou.

Zdroj: Reddit