Kultovní Blade Runner dostane moderní předělávku na konzole a PC

Blade Runner je kultovní sci-fi, které rádi vidíme i v herní branži a jedna starší hra z roku 1997 se očividně dočká moderního hávu. Zprávu nám přinesl Hollywood Reporter, díky kterému víme, že studio Nightdive a filmová společnost Alcon Entertainment připravují Blade Runner: Enhanced Edition. Ta vyjde ještě letos na PC a konzole včetně Nintendo Switch.

I když byl zdrojový kód původního titulu ztracen, autorům se povedlo do hry doťukat. Dostali jsme slib vylepšených cut-scén a lepších modelů postav. Spoluzakladatel Westwoodu Louis Castle dříve poznamenal, že udělat takovou vylepšenou verzi by stálo miliony dolarů. Nightdive používá svůj vlastní herní engine KEX. Jedná se o stejný engine, jaký studio používalo například pro hru BioShock Enhanced Edition a vypadá to, že se do hry skvěle hodí.

Překlady hry budou mimo jiné stále zachovány. Proto si Blade Runnera zahrajete buďto v němčině, francouštině, Italštině nebo dokonce v čínštině. Více informací dorazí v nejbližší době.