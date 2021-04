Kultovní Gothic se dočká filmového zpracování, bude ho režírovat Uwe Boll

V Česku jen s obtížemi natrefíte na hráče, který by neznal hru Gothic. Slavné RPG od německého studia Piranha Bytes se dočkalo celkem čtyř dílů, přičemž čtvrtý díl Arcania vytvořilo Spellbound Entertainment. Ten se však setkal s velkou vlnou kritiky a další díl série nevznikl. Nicméně společnost THQ Nordic Gothic nedávno zaujal a pod studiem Alkimia Interactive vzniká remake prvního dílu.

THQ Nordic založil nové studio, postará se o remake kultovního Gothicu

"Gothic jsem kdysi hrála a když jsem si všimla zájmu fanoušků o remake, napadlo mě, že bychom se toho mohli chytit taky," řekla Donna Langley ze společnosti Universal: "Volba režiséra jasně padla na Uwe Bolla, který má jak s herními, tak s fantasy filmy, velké zkušenosti."



Režisérem bude Uwe Boll, bezejmenného ztvární Jason Statham a Diegou bude Zoe Saldana

Uwe Boll je německý režisér, který se proslavil filmy podle her jako Far Cry, Postal, Alone in the Dark nebo Ve jménu krále. Není to však jediné slavné jméno, které společnost Universal odhalilo. Hlavní roli bezejmenného ztvární Jason Statham, v roli Diega však bude žena a "Diegu" ztvární Zoe Saldana, kterou můžete znát například z filmů Avatar, Star Trek nebo Strážci Galaxie.



Idris Elba ztvární Gorna, Jeremy Renner vystoupí jako Milton a Lestrou bude Ming-Na Wen

"Gothic je v otázkách politické korektnosti hrozně zastaralý a na dnešní dobu urážlivý," prohlásil Uwe Boll o chystaném filmu: "Rád bych do filmu přidal i ženské hrdinky, které ve hře vůbec nefigurují. Rovněž bylo nutné upravit některé části. Je naprosto nepřijatelné, aby měl Gomez polonahé otrokyně, které nemohou mluvit."



Stephan Lang jako Gomez, Charlize Theronová ztvární Xardase a roli Muda se ujme Jim Carrey

V dalších rolích nejlepších přátel bezejmeného budou Idris Elba jako Gorn, Jeremy Renner jako Milton a Ming-Na Wen jako Lester, který bude stejně jako Diego přetvořen na ženskou postavu Lestru. Roli Gomeze ztvární Stephen Lang a Xardase ztvární Charlize Theronová, která Uwe Bolla zaujala svou rolí čarodějky ve filmu Sněhurka a lovec. Nepopulární postavy Muda se ujme Jim Carrey.



Natáčet se bude také na hradě Točník

Na další detaily a trailer si bohužel ještě budeme muset počkat. Film by měl do kin dorazit někdy v roce 2023. Natáčet se má zejména v Německu, ale také v Česku na hradě Točník.

Omlouváme se, pokud vás film zaujal, ale jedná se o pouhý aprílový žertík. Film Gothic se nenatáčí (nebo nám to alespoň není známo) a pokud na něj někdy dojde, rozhodně doufáme, že se režisérem nestane Uwe Boll.