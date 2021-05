Kultovní Mass Effect se vrátil, podívejte se na nejlepší cosplay sci-fi hitu

Sci-fi ságy jako Mass Effect se v herní branži objevují opravdu vzácně. Vlastně už se nyní hry podobného typu téměř nedělají a na to, abychom si užili epickou vesmírnou ságu, ze které by se mohly lecčemu přiučit i Hvězdné války, musíme daleko do minulosti. To si naštěstí řekli i lidé z EA a rozhodli se nás obdarovat předělávkou celé původní trilogie, se všemi inovacemi, dodatky a především kanonickým koncem.

Kromě hry samotné ale značka Mass Effect obrostla během let obrovskou komunitou fanoušků, kteří nejen že hltali všechny hry, ale také si na své oblíbené hrdiny rádi hráli. Na cosplay, tedy převlékání za kultovní postavy univerza, je tento svět neuvěřitelně bohatý a mnozí toho rádi využili.

Pojďme tedy oslavit příchod starého dobrého Mass Effectu a ještě, než k vám zítra dorazí naše recenze, pokochejte se tím nejlepším cosplayem, který se nám podařilo v hlubinách internetu vyšťourat.