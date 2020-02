Kultovní Need for Speed: Underground s modifikací přidává ray tracing

Need for Speed: Underground Redux je několik let stará modifikace od uživatele AMTxDRxRL, která přinesla do hry řadu vizuálních vylepšení. Modifikace vylepšila textury prostřednictvím Reshade a nyní je zpět na výsluní díky zahrnutí obligátního ray tracingu.

Další modér jménem Stre1itzia se rozhodl přenést původní Redux do nové verze Reshade a přidat vlastní ray tracing. Na výsledek se můžete podívat ve videu níže, rozdíl je opravdu znatelný.

Vývoj těchto vylepšení podle všeho trval půl roku a titul se stává podstatně náročnějším na hardware. V nadcházející době se snad dočkáme i stažitelné verze, abychom si vše mohli vyzkoušet na vlastní pěst.