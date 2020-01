Kultovní RPG Knights of the Old Republis se možná dočká předělávky

O předělávku nebo regulérní pokračování herní legendy Knights of the Old Republic stojí pravděpodobně každý, kdo o Hvězdné války a především jejich herní adaptace byť zavadil pohledem. Tato série je doteď považována nejen za nejlepší Star Wars hry, ale také mezi nejlepší RPG tituly vůbec. Proto nás každá informace o možném návratu náležitě vyburcuje.

O předělávce populární série se mluvilo už v roce 2015, od té doby však zmínky pomalu ale jistě utichly a projekt se očividně pozastavil. Až doteď. Hned dvojice nezávislých zdrojů webu Cinelinx potvrdilo, že je předělávka zpět ve vývoji. Vzhledem k tomu, že jde o zdroje, které již dříve správně předpověděli hned několik herních detailů o SW projektech, dá se jim přikládat alespoň minimální pravděpodobnost pravdy.

Projekt, na kterém se v tuto chvíli pracuje, by měl být napůl předělávkou a napůl jakýmsi duchovním nástupcem. Zahrnovat bude oblíbené prvky z obou původních her a vše by měl zabalit do kabátku současného kanónu Hvězdných válek včetně nových filmů. Nejde tedy přímo o remake, ale spíše o reimaginaci.

Návrat oficiálního projektu ostatně dává smysl. EA už dříve zasáhlo proti fanouškovskému projektu, který chtěl dostat do moderní podoby právě původní hry. Je tedy možné, že tak bylo učiněno právě z toho důvodu, že je už ve vývoji vlastní remake. Uvidíme, co z toho nakonec bude.