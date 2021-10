Kultovní Splinter Cell se vrací, Ubisoft konečně dává pokračování zelenou

Fanoušci Sama Fishera měli posledních 8 let opravdu smutné čekání. Populární špion se objevil v celé řadě her vydavatele jako cameo, plnohodnotné pokračování série Splinter Cell ale ne a ne přijít. Nyní k nám konečně doputovaly pozitivní zprávy. Zdroje blízké vývoji tvrdí, že další díl se dostává do stádia produkce a je tedy v rané fázi vývoje.

Je malá šance, že by mohla být novinka oznámena v příštím roce, podstatnější je ale fakt, že se konečně podařilo rozhoupat Ubisoft k pořádnému pokračování milované série. Ostatně zatím poslední díl s podtitulem Blacklist dorazil v dalekém roce 2013 a od té doby měl Sam dovolenou.

Španělský Twitter Ubisoftu láká na Splinter Cell, půjde o další díl?

Šéf Ubisoftu Yves Guillemot už v uplynulém roce podotkl, že nátlak od fanoušků při vývoji posledního dílu byl obrovský a společnost chce především smysluplně vyvíjet značku, aniž by moc měnila to, co hráči tak milují. Doufejme tedy, že návrat Sama Fishera bude v plné formě.