Kupte si opravdový meč ze Zaklínače, kovárna vám vyrobí i ten stříbrný

V obchodech je spousta herních dárečků, replik a příslušenství, které si fanoušek může koupit. Pak jsou tu ale obchody trochu vyššího levelu, do kterých patří i kovárna Kaer Morhen Forge. Tu vede znalec mečů a kovář Artur Wysocki, který má mimo jiné i licenci přímo od studia CD Projekt Red na výrobu víceméně jakýchkoliv zbraní z jejich titulů, včetně Zaklínače.

Mezi jeho novinky patří nyní první stříbrný meč ze Zaklínače. Jedná se o meč z tvrzené oceli, pokrytý 1mm vrstvou stříbra, včetně kůží opletené rukojeti.

Kaer Morhen Forge presents their first silver sword — its light core is covered with 1 mm of real silver.



Truly worthy of a witcher! ⚔️



More at https://t.co/TDPyNmUqGv pic.twitter.com/w4ACezBlw3