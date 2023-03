Kvark je nová střílečka od českého studia Perun Creative. Vezme nás do alternativní verze 80. let

Nemělo by to trvat dlouho a novou hru, na které spolupracuje studio Perun Creative a Latest Past, bychom měli najít v předběžném přístupu na Steamu. Hobo: Tough Live se jim podařilo dostat kromě PC i na konzole, a tak přichází řada na další projekt. Kvark bude tradiční střílečka z pohledu první osoby, ve které se podíváme do alternativní verze 80. let minulého století v České republice.

Hlavním dějištěm hry bude podzemní komplex plný temných tunelů jménem Kvark, který se pomalu rozpadá. I když se chlubí mírou svého zabezpečení, se kterou do něj nepronikne žádný imperialista, tak se očividně něco zvrtlo. Už v oznamovacím traileru můžeme vidět malou ukázku z akce. Možná, že s incidentem mají co dočinění radioaktivní materiály, na kterých se v Kvarku prováděly výzkumy.

Kvark postupem času kromě PC zamíří také na PS4, PS5, XO, XSX a Switch. Nejdřív si ale pobude nějaký čas v předběžném přístupu na Steamu. Tento postup se očividně tvůrcům osvědčil, a tak i svoji další hru chtějí vyladit společně s komunitou. To by mělo trvat zhruba 12 měsíců, kdy má vyjít všech 5 kapitol. Plány se v průběhu vývoje ale samozřejmě mohou změnit. První verze bude začínat s jednou kapitolou jménem The Old Complex. Na Steamu rovnou najdete i hardwarové požadavky, které nejsou nijak krvavé, a také se tady dočteme, že hra bude v češtině.

I když to na první pohled nemusí tak vypadat, tak Kvark běží na Unreal Enginu 5. Tvůrci se rozhodli využít grafiku připomínající retro hry. Celkově vypadá, že bude mít velmi blízko k boomer-shooterům jako je Quake, Doom, Duke Nukem, Heretic a řada dalších.

Po dokončení Hobo: Tough Life je nyní tím hlavním pro Perun Creative právě Kvark. Už dříve ale studio potvrdilo, že připravuje jeden titul, který známe jako Project Jitřenka. O něm ale nevíme naprosto nic mimo to, že vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.