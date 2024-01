Kvark se rozrostl o druhou kapitolu. Česká FPS akce s přidáváním obsahu nekončí

Loni v předběžném přístupu na Steamu vyšla slibně vypadající česká akce Kvark, která na první pohled připomíná legendární Half-Life. S tím, jak vývoj pokračuje, přibývají další novinky a úpravy. Nyní mají za sebou vývojáři další milník. Vydali totiž celou druhou kapitolu čítající pětici úrovní. V nich potkáte několik nových druhů nepřátel a do rukou se vám dostanou neokoukané zbraně.

Spolu s tím přicházejí také úpravy herních systémů. Vylepšená je umělá inteligence, systém perků prošel změnami a na pohled by měl být Kvark o něco líbivější díky upraveným barvám a filmovému zrnu. Při procházení úrovní pak uvidíte podrobnější statistiky o vašem postupu, a pokud se řadíte mezi speedrunnery, tak přímo ve hře nyní najdete měření času.

Vydáním nové kapitoly to každopádně nekončí. Do finále totiž zbývá ještě jedna část, která podle oznámení nemá být vůbec daleko. Už při vydání předběžného přístupu vývojáři uváděli, že plnou verzi bychom měli vidět zhruba do 12 měsíců. Pokud tedy vše půjde podle plánu, kompletní Kvark bychom si měli zahrát letos v létě.

Zdroj: Steam