Květnové Games With Gold míří na milovníky strategií a RPG

Microsoft tradičně odhalil nadcházející hry zdarma pro měsíc květen pro všechny, kdo jsou předplatiteli zlatého členství Xbox Live Gold. Tento měsíc se hodně zaměřuje na pomalejší herní zážitky, startegie a RPG tituly.

Armello přenáší do hry taktické myšlení a strategii stolních her a bere hráče na kouzelné dobrodružství napříč královstvím, kde čarujete, bojujete a jdete si pro korunu krále celé říše. Další hrou jsou Dungeons 3, akční RPG rubačka, která vás vezme do temného světa Thalya.

Pokud preferujete trochu odlehčenější náladu, k mání je také zábavná taškařice LEGO Batman a budovatelská strategie Tropico 4, ve které budete diktátorem vlastního ostrova.