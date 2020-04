Květnové Games with Gold potěší závodníky i sportovce

Máme tu další měsíc a s ním i další nadílku her zdarma prostřednictvím programu Games with Gold. Všichni členové a majitelé zlatého účtu Xbox Live Gold si budou moci na své Xboxy v květnu pořídit následující pecky zcela zdarma.

Na konzoli Xbox One si zahrajete výborné rallye V-Rally 4 a akční RPG Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr. Na konzoli Xbox360 pak dorazí fotbálek Sensible World of Soccer a srandovní adventura Overlord II. Obě hry samozřejmě budete moci díky zpětné kompatibilitě hrát i na nové konzoli.