Květnové hry z PlayStation Plus zahrnují závody GRID, středověkou rubačku a extrémní jízdu na kolech

Za posledních několik měsíců mohou být předplatitelé PlayStationu Plus velmi spokojeni. Jinak tomu nebude ani v květnu, kdy se nabídka her zdarma obmění o další 3 kousky. Prvním z nich jsou závody GRID Legends. Pokud se rádi proháníte po okruzích v těch nejrychlejších modelech a k požitku z jízdy nepotřebujete úplnou simulaci, tohle by pro vás mohla být správná volba.

Nedávno bylo na PC zdarma Mordhau, hráči na PlayStationu si budou moci zdarma aktivovat jeho největší konkurenci. Chivalry 2 je stálicí na poli středověkých rubaček z pohledu první osoby. Spousta různých herních tříd, každá z nich s odlišnou výzbrojí, které musíte uzpůsobit svůj herní styl.

Na závěr květnové nabídky tady máme něco pro fanoušky cyklistiky. V Descenders ale nečekejte pohodovou projížďku po cyklostezce. Tady se budete prohánět skrz procedurálně generované světy plné nebezpečných trailů. Díky propracované fyzice je ovládání o něco složitější než třeba v konkurenční Riders Republic. Svůj um můžete také porovnat s ostatními hráči v multiplayeru.