Květnové hry zdarma z Games with Gold dají zavzpomínat na staré klasiky

V květnu si na Xboxu zahrajete staré dobré pecky z dob dávno minulých.

Sony nám květnové hry zdarma ukázalo, nyní je řada na Microsoftu. Skrze předplatné Xbox Live Gold a program Games with Gold tu máme květnové hry, které si můžete stáhnout zcela zdarma.

Microsoft se tentokrát vydal cestou retro hitů a pecek z uplynulých dekád, které si můžete díky zpětné kompatibilitě střihnout i na nejnovějších konzolích. Zahrajete si tak například hříčku Hydro Thunder Hurricane či Viva Piňata Party Animals z Xboxu360. K mání jsou ale i novější hry jako plošinovka The Inner World - The Last Wind Monk či Yoku's Island Express.