Kvůli epidemie se letošní pochod gayů a lesbiček přesune do digitálního světa

Gayming Magazine letos v létě pořádá oslavy homosexuálů na svém webu, podcastu, sociálních médiích a na streamech svých partnerů. "S probíhající krizí COVID-19 na celém světě se Pride oslavy 2020 do značné míry ruší, a to je samozřejmě správně. Musíme tuto pandemii v prvé řadě přežít, ostatní věci mohou počkat. To ale neznamená, že nemůžeme oslavovat," informují pořadatelé.

DIGIPRIDE 2020 začíná na začátku Pride sezóny a prvních narozenin Gayming časopisu. Věci se začnou vyjasňovat v následujících třech měsících, a to formou rozhovorů, videí, článků a podcastů.

Sponzor DIGIPRIDE 2020 je britská společnost Sold Out Games, vydavatel her jako jsou Minimal Effect, Zombie Army 4: Dead War a dalších.