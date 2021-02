Kyberpunková akce Binary Smoke láká na boží atmosféru a soundtrack

Uměleckých herních chuťověk máme na trhu díky indie scéně stále více a každá nám dělá nesmírnou radost. Do stejné skupiny patří i čerstvě oznámená akční adventura Binary Smoke, která se chystá na PC v předběžném přístupu.

Už ze samotných obrázků a premiérového traileru je cítit hutná atmosféra světa budoucnosti, ve které jsou masy utlačované a lidstvo tak stvoří nadpřirozené bytosti, tzv. Binary, které oplývají mimořádnými schopnostmi a mají jako jediní šanci vrátit lidstvu klid a mír.

Ve hře si užijete velmi osobní příběh, unikátní výtvarný styl a to vše za doprovodu božího soundracku. No kdo by to nebral?