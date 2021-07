Oldschool akce z ptačí perspektivy měly vždy něco do sebe a pokud se do vínku přidá ještě kooperace a kyberpunková atmosféra, je zaděláno na pořádnou zábavu. Právě tím by měl nalákat nejnovější titul The Ascent a podle světových recenzí tomu tak skutečně je.

Izometrická řežba s RPG prvky podle všeho nabízí výbornou akci v lákavých grafických kulisách a navíc je součástí Xbox Game Passu, takže majitelé konzole a předplatného nemají žádné výmluvy.