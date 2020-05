Larian kromě Baldur's Gate 3 kutí i něco s Divinity, oznámení přijdou v červnu

Larian Studios přišli se zajímavými zprávami o svých plánech pro online akci Guerrila Collective. Vývojáři se jí totiž plánují zúčastnit a zdaleka ne všechno zde bude o Baldur’s Gate 3. Oznámení o účasti se dočkalo četných reakcí a některé z nich se přímo dovolávaly Divinity: Original Sin nebo alespoň DLC pro něj. Jak se ukázalo, nebyly tyto žádosti daleko od pravdy.

There will be a (couple) Divinity announcement(s) in this, alongside Baldur's Gate 3. Gotchu fam.