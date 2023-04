Last Holiday si zahrajeme v květnu. Prázdniny na českém venkově budou plné neřestí

Momentálně vzniká v českých studiích spousta výborně vypadajících her. Novinka od Boomer Games se ale rozhodně řadí mezi ty nejbizarnější. Vracíme se do roku 2000, kdy si užijeme posledních prázdnin v malé severočeské vesnici. Abychom si tady vysloužili nějaký respekt, bude potřeba auto, které si sami musíme dát dohromady. Na prázdniny bychom měli vyrazit 18. května, kdy hra vychází v předběžném přístupu na Steamu.

Z prvního pořádného traileru vypadají Last Holiday jako variace na My Summer Car, což je úspěšná a také docela bizarní hra odehrávající se ve Finsku. Ani tady to není jen o skládání auta. Ve stylu survival her je potřeba shánět jídlo, alkohol a holky. Hlavní protagonista Ben má očividně velkou spotřebu cigaret, takže o to je také potřeba se postarat. Jak se dostanete k penězům, je už na vás. Třeba troškou hazardu v místní hospodě přece nemůžete nic zkazit.

A cíl? Ten je jasný. Dát auto do pucu, stát se tím největším borcem v okolí a zbavit se šikanátora Bruna. Nic se tady zkrátka nebere ani v nejmenším vážně. To dokazují i nejrůznější odkazy na českou scénu na Twitchi. Někteří ze streamerů by měli také propůjčit své hlasy zdejším vesničanům, ale z českého dabingu jsme se dočkali zatím jen malé ukázky.

S květnovým vydáním budou Last Holiday obsahovat třetinu příběhu spolu s veškerými mechanikami a vedlejšími aktivitami. Vývoj bude pokračovat ve spolupráci s komunitou a v ostré verzi by snad měla hra vyjít na konci letošního nebo začátkem příštího roku.