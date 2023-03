Last of Us Part I dnes vychází na PC. Začátek cesty Joela a Ellie stále patří mezi nejlepší hry od PlayStation Studios

První Last of Us původně vyšlo v roce 2013 na PlayStation 3. V minulém roce se ale studio Naughty Dog k tomuto příběhu vrátilo, a tak vznikl remake pro PlayStation 5, který od dnešního dne najdete i na PC (Steam, Epic Store). Rovnou se tak můžete pustit do předělané verze, která zachovává podstatu originálu, ale značně hru vylepšuje hlavně po grafické stránce.

Samozřejmostí u PC verze jsou nejrůznější nastavení grafiky a podpora širokoúhlých monitorů. Remake také rovnou zahrnuje i rozšíření Left Behind, které se u původní hry prodávalo samostatně. Na rozdíl od originálu si tady musíte vystačit pouze s příběhovou kampaní. Multiplayer byl z remaku vystřihnut.

Pokud ale prahnete po hře pro více hráčů z tohoto světa, tak pro vás Naughty Dog chystá mutliplayerový spin-off. Ukázali z něj zatím jen pár moc neříkajících obrázků. Snad nám ho v plné parádě představí v blízké době.