Last of Us Part I dorazí na PC později. Naughty Dog potřebuje pár týdnů navíc na doladění hry

V posledních dnech se nám objevuje řada odkladů, které vydání očekávaných her odsouvají jen o pár týdnů. Do tohoto výčtu se nyní přidává i Last of Us Part I, které na PC mělo dorazit 3. března. Plány se ale mění. Studio Naughty Dog na svých sociálních sítích oznámilo, že se vydání opozdí. Nové datum je stanovené na 28. března.

V oznámení studio uvádí, že chtějí Last of Us na PC vydat v té nejlepší možné formě. Toho mají docílit právě několika týdny navíc, díky kterým bude PC verze odpovídat jejich představám i očekáváním hráčům. Nebudeme lhát, přijde nám to docela zvláštní. Jestli pár týdnů nějak pomůže se zlepšením stavu hry, určitě s odkladem ale problém nemáme. Jak dobře víme, lepší vydat dobrou hru později, než předčasně vydat nedodělek.

Naughty Dog nezapomněli ani poděkovat za podporu v uplynulých týdnech, o kterou se bezesporu zasloužila úspěšná seriálová adaptace od HBO. Seriál stále běží a každé pondělí můžete sledovat nový díl. Už je také potvrzeno, že v budoucnu můžeme očekávat druhou sérii, která odvypráví příběh druhého dílu hry.