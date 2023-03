Last of Us Part I má na PC problémy. Hráči si stěžují na časté pády hry a špatnou optimalizaci

PC verze příběhovky od Naughty Dog se bohužel zařadila mezi nepovedené porty exkluzivit PlayStationu. The Last of Us Part I má na Steamu momentálně nelichotivých 33 % pozitivních recenzí. Může za to špatný technický stav, který u některých hráčů způsobuje časté padání hry a neběží úplně plynule ani na těch nejvýkonnějších sestavách. Mimo jiné jsou na vině i shadery, které se načítají nepříjemně dlouho.

PlayStation Studios mezi sebe před 2 lety přivítalo tým Nixxes. Je ale docela zvláštní, že portování Last of Us nebylo svěřené jemu. Místo toho na něm pracovalo studio Iron Galaxy, které je nechvalně známé díky průšvihu s PC verzí Batman: Arkham Knight. Ta na tom byla při vydání tak špatně, že ji Steam stáhl ze své nabídky, což se stává opravdu výjimečně.

K technickému stavu této verze zatím nepřišel žádný update, ale snad náprava přijde co nejdřív. Není sporu o tom, že je Last of Us Part I skvělá hra. Špatný technický stav ale dokáže potopit jakýkoliv titul, ať už je v podstatě kvalitní, jak chce.