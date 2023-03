Last of Us Part I odhalilo hardwarové nároky PC verze. Na nejvyšší nastavení se bez nejnovější grafiky neobejdete

Už 28. března na PC vychází remake jedné z nejlépe hodnocených exkluzivit PlayStationu. Naughty Dog v novém příspěvku na blogu popsali, jaké vychytávky v této verzi můžeme očekávat a spolu s tím vypustili do světa i hardwarové požadavky. Ty rozhodně nejsou přívětivé pro ty z vás s několik let starou sestavou. Na nejvyšší nastavení, což znamená rozlišení 4K při 60 FPS se vším na ultra, je potřeba minimálně grafická karta Nvidia GeForce RTX 4080 nebo AMD RX 7900XT.

V tabulce máte přehledně rozepsané, jaká sestava je potřeba pro hraní v určité kvalitě, takže si můžete udělat představu o tom, jak vám Last of Us poběží. Když odhlédneme od požadavků, tak hra bude podporovat moderní technologie využívané při hraní na PC. Mezi ně patří FSR 2.2 od AMD nebo DLSS Super Resolution od Nvidie. Úpravy základního nastavení jsou pak samozřejmostí.

PC verze myslí i na hráče s širokoúhlými monitory. Last of Us podporuje poměry stran 21:9 i 32:9. Pokud budete hrát s ovladačem DualSense, budete moci využít i haptické odezvy a adaptivních spouští jako na PS5. V nastavení pak nebude problém si rozložení tlačítek upravit podle svého.