Last Train Home se k oslavám založení Československa ukázal v příběhovém traileru

O víkendu jsme oslavili 105. výročí od založení Československa a při této příležitosti brněnský tým z Ashborne Games vypustil do světa příběhový trailer s českým dabingem k jejich nadcházející taktické hře Last Train Home. Tematicky této události má velmi blízko, protože v ní dostaneme do rukou legionáře vracející se domů přes transsibiřskou magistrálou.

Pokud bedlivě sledujete každý trailer k Last Train Home, tak vás v podstatě nic nového nečeká. Obrázky jsou to pěkné, ale všechny jsme je měli možnost vidět už při úvodním odhalení. Na příležitost, kdy se do hraní budeme moci naplno pustit, už nebudeme muset čekat dlouho. Na PC Last Train Home vychází 28. listopadu.