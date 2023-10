Last Train Home vyjde v listopadu. Českou strategii o legionářích si může vyzkoušet každý zdarma

Nedávno jste si u nás mohli přečíst dojmy z hraní Last Train Home, chystané strategie od brněnských Ashborne Games. Už dnes si ji můžete osahat na vlastní kůži. Vývojáři si připravili demoverzi, která je dostupná v rámci dalšího Steam Next Festu, který potrvá do 16. října. Spolu s tím se objevila další skvělá zpráva. Last Train Home vyjde 28. listopadu na PC.

V našich dosavadních dojmech se najde řada výtek, které by si ze strany vývojářů zasloužily pozornost. Sami si tak můžete ověřit, jestli bylo demo pro veřejnost vylepšené oproti tomu, které jsme měli k dispozici při psaní článku. Pokud bude alespoň v ohledu obsahu stejné, tak byste měli mít o program na zhruba 7 hodin postaráno.

Zdroj: TZ