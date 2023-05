Layers of Fear spojí oba díly a přidá novou kapitolu. Další ukázka toho, co je možné vytvořit v Unreal Enginu 5

Pokud patříte mezi milovníky hororovek, určitě vám neunikla dvojice dílu ze série Layers of Fear, kdy sledujeme nešťastné příběhy malíře a filmového režiséra. Vývojáři z Bloober Teamu se do pokroucených myslí umělců vydají opět ve stejnojmenném rebootu, který kombinuje obsah obou dílů včetně rozšíření. Navíc k tomu přidává i novou kapitolu The Final Note. Nová verze je postavená na Unreal Enginu 5 a nový trailer ukazuje, co díky této technologii vývojáři vytvořili.

Podle aktuálních plánů by Layers of Fear mělo vyjít v červnu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Jelikož i u původních verzí hrál vizuál velmi důležitou roli, dali si na něm tvůrci záležet i tentokrát. „Tvorba her s Unreal Enginem 5 je skvělá příležitost pro celý tým, kdy může vývojářský proces nabrat na obrátkách v ohledu kvality. Má neuvěřitelnou sílu, co se týče implementace dynamického nasvětlení, stínů a tvorby nádherných světů. Doufáme, že díky enginu zajistíme hráčům unikátní pohlcující a atmosférický zážitek," říká Tomasz Blinicki, vedoucí programátor z Anshar Studios, které se na projektu také podílí.

Layers of Fear budou podporovat ray-tracing, HDR a pokud na to váš stroj stačí, můžete hrát až ve 4K. Nasvětlení tady zajišťuje systém Lumen, což je součást Unreal Enginu 5, na kterou slyšíme od vývojářů slova chvály každou chvíli. Tvůrci využili i další vychytávky, jako třeba systém Niagara pro zpracování detailních částicových efektů v reálném čase.

Zdroj: Game Informer